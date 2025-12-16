Emisné kvóty menia pravidlá hry, Slovensko reaguje na tlak Bruselu

Ministerstvo životného prostredia predkladá novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá má dva hlavné ciele: odvrátiť hrozbu sankcií zo strany Európskej komisie za oneskorenú transpozíciu európskych smerníc a zároveň vytvoriť stabilný právny rámec pre čerpanie miliárd eur z Modernizačného fondu, najmä na pomoc domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou. Hoci ide formálne o technickú novelu, jej ekonomické dôsledky sa dotýkajú leteckej a lodnej dopravy, verejných financií aj sociálnej politiky štátu.
Obchodovanie s emisnými kvótami
Zákon reaguje na výhrady Európskej komisie, ktorá voči Slovensku začala dve konania pre porušenie povinností. Dôvodom je neoznámenie transpozície smerníc z roku 2023, ktoré zásadne menia fungovanie európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami.
Prvá z nich upravuje zapojenie leteckej dopravy do plnenia klimatických cieľov EÚ a zavádza prechodný režim uplatňovania globálneho mechanizmu CORSIA do konca roka 2026. Druhá smernica rozširuje systém emisných kvót aj na lodnú dopravu a zároveň upravuje pravidlá fungovania trhovej stabilizačnej rezervy. Bez prijatia novely by Slovensku hrozilo pokračovanie infringementového konania a v krajnom prípade aj finančné sankcie.
Nové pravidlá majú zabezpečiť právnu istotu pre leteckých prevádzkovateľov a lodné spoločnosti v prechodnom období. V prípade lodnej dopravy novela zavádza aj dočasné úľavy z povinnosti odovzdávať emisné kvóty pri vybraných typoch lodí a plavieb, a to až do roku 2030. Štát tým reflektuje technické a prevádzkové špecifiká sektora aj verejný záujem na zachovaní dopravnej obslužnosti, najmä v citlivých regiónoch.
Energetická chudoba
Druhá, ekonomicky nemenej významná časť novely sa týka Modernizačného fondu. Zákon po novom umožní, aby Komisia pre Modernizačný fond určila nielen účel, ale aj presnú výšku prostriedkov, ktoré poputujú na účet príspevkovej organizácie zriadenej ministerstvom.
Tento krok odblokuje financovanie veľkej dotačnej schémy zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií v domácnostiach s nízkymi príjmami. Program nadväzuje na pilotné výzvy z Plánu obnovy a odolnosti a má pomôcť riešiť energetickú chudobu systematicky, nie jednorazovými zásahmi.
Rezort životného prostredia počíta s tým, že z Modernizačného fondu sa na tento účel využije viac ako 186 miliónov eur, vďaka čomu by sa mala podporiť obnova takmer 17-tisíc rodinných domov. Ide o investície do zateplenia, výmeny zdrojov tepla či znižovania energetickej náročnosti bývania.
Z pohľadu verejných financií je podstatné, že nejde o peniaze zo štátneho rozpočtu, ale o prostriedky spravované Európskou investičnou bankou, ktoré Slovensko získava z výnosov systému obchodovania s emisnými kvótami.
Klimatická politika a sociálne opatrenia
Novela zároveň presne vymedzuje, ako sa budú tieto dotácie poskytovať. Ministerstvo alebo ním zriadená organizácia budú uzatvárať zmluvy so žiadateľmi na základe verejných výziev, pričom na dotáciu nevznikne právny nárok a proces sa nebude riadiť správnym poriadkom. Štát si tým ponecháva flexibilitu pri riadení schém, no zároveň kladie dôraz na transparentnosť a jasné pravidlá zverejňovania informácií.
Z ekonomického hľadiska ide o kombináciu klimatickej politiky a sociálneho opatrenia. Na jednej strane novela posilňuje záväzky Slovenska v oblasti znižovania emisií v doprave, na druhej strane smeruje výnosy z uhlíkovej regulácie späť k najzraniteľnejším domácnostiam. Ministerstvo zdôrazňuje, že zákon nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie ani na verejné výdavky a jeho účinnosť sa navrhuje okamžite po vyhlásení v Zbierke zákonov.