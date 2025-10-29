Dušičky vyprodukujú na cintorínoch stovky ton odpadu, najväčším problémom sú elektronické sviečky

Počas dní spojených s návštevou cintorínov na Slovensku sa hroby zaplnia vencami, kahancami, umelými kvetmi a v posledných rokoch stále častejšie aj elektronickými sviečkami. Po skončení sviatkov však zostáva na cintorínoch obrovské množstvo odpadu, ktorý končí v kontajneroch a často aj tam, kde nemá čo robiť.
Tisíce ton odpadu
Podľa údajov mestských a obecných samospráv sa každoročne po Sviatku všetkých svätých z cintorínov odvezú tisíce ton odpadu. Napríklad v Bratislave ide o približne 1 500 až 2 000 ton odpadu, v Košiciach okolo 1 000 ton a v menších mestách ide o desiatky až stovky ton.
Až 80 percent tohto objemu tvorí zmes plastov – umelých kvetov, stúh a vencov. Zvyšok predstavuje bioodpad – vetvičky, živé kvety, mach či hlinu. V posledných rokoch však rastie aj množstvo elektroodpadu, a to najmä elektronických kahancov, ktoré obsahujú batérie, LED diódy a drobné elektronické obvody.
„Elektronické sviečky sa tvária ako neškodná alternatíva k voskovým, no v skutočnosti ide o elektroodpad, ktorý do bežného kontajnera nepatrí,“ upozorňuje Jozef Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA, a. s., organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia a batérie. Každý jeden elektronický kahanec obsahuje batériu, ktorá môže po čase začať pri úniku poškodzovať pôdu, vodu či ovzdušie. Navyše sa často predávajú ako jednorazové výrobky a po vybití batérie končia v odpade celé zariadenia.
„Ľudia si neuvedomujú, že aj malá LED sviečka je v skutočnosti elektrozariadenie. Po sviatkoch ich končia na cintorínoch tisíce a spolu s nimi aj stovky kilogramov nebezpečných látok,“ dodal Kozák.
Problémom je nesprávne triedenie
Na slovenských cintorínoch sú zvyčajne k dispozícii kontajnery na zmesový a biologický odpad a vo vybraných prípadoch i na triedený zber plastov, skla a papiera. Problémom však zostáva nesprávne triedenie: umelé vence, stuhy, plastové obaly, sviečky či kahance často končia v bioodpade, hoci tam nepatria.
Živé kvety, vetvičky a hlinu je vhodné vhadzovať do bioodpadu; sklenené kahance bez zvyškov vosku patria do kontajnera na sklo a plasty; obaly či umelé vence do plastov; voskové sviečky do zmesového odpadu a elektronické zariadenie musia odísť ako elektroodpad.
„Ak by každý z nás triedil odpad aj po návšteve cintorína, množstvo odpadu počas Dušičiek by sa dalo znížiť o desiatky percent,“ upozorňuje Lívia Burzová, manažérka pre vzdelávacie kampane spoločnosti SEWA. „Ak si však nie ste istí, kam ktorý odpad patrí, pomôcku nájdete na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.“
Odborníci odporúčajú nahradiť plastové a elektronické kahance klasickými sviečkami v sklenenom obale, ktoré sa dajú po očistení opätovne použiť. Alternatívu tvoria aj živé kvety namiesto umelých vencov a po odkvitnutí ich možno kompostovať.
„Zámerom Sviatku všetkých svätých je spomienka, nie spotreba,“ pripomína Lívia Burzová. „Aj malá zmena správania môže mať veľký dopad na životné prostredie aj na kultúru úcty k zomrelým.“