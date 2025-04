Depopulácia chovov nakazených slintačkou a krívačkou bola ukončená, Takáč predstavil minitorovacie centrum – VIDEO

V pondelok pred 12:00 hodinou bola ukončená depopulácia všetkých nakazených chovov slintačkou a krívačkou (SLAK), vrátane kontaktného chovu v Dolnom Štále. Informoval o tom na pondelkovom tlačovom brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.

Neevidujú žiaden pozitívny chov

Dodal, že momentálne neevidujú žiadny pozitívny chov a ani nemajú podozrenie na potenciálne nakazený chov. Minister zároveň predstavil zriadené Monitorovacie centrum pre SLAK na Slovensku so sídlom v bratislavských Vajnoroch, ktoré bude mať na starosti koordinovanie a monitorovanie dodržiavania opatrení vydaných Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS).

„Po minulotýždňovom monitoringu bezpečnostných zložiek a zistení porušovania pravidiel vydaných hlavným veterinárom pre zabránenie šírenia SLAK, sme zriadili toto centrum. Jeho súčasťou budú policajti, vojaci, hasiči, členovia regionálnych veterinárnych správ či finančnej správy a budú monitorovať dodržiavanie pravidiel nie len v ohniskách nákazy, ale aj na celom území SR v režime 24/7,“ povedal Takáč.

Minister taktiež spomenul kritické hlasy opozície na neho, ako aj na hlavného veterinára. Zdôraznil, že politici by v žiadnom prípade nemali zasahovať do riadenia a rozhodovania o nákaze.

List európskych veterinárov

Ako dôkaz jeho dôvery voči ústrednému riaditeľovi ŠVPS Martinovi Chudému, spomenul minister list európskych veterinárov DG SANTE adresovaný Chudému, z ktorého citoval: „Vážený pán Chudý, chceli by sme oceniť rýchle a rozhodné opatrenia, ktoré SR prijala. Najmä za rýchle premietnutie usmernení do operatívnych opatrení v praxi. Zavedenie núdzovej supresívnej vakcíny bolo kľúčové pre zvládnutie situácie a dokazuje pripravenosť Slovenska rozhodne reagovať na túto veľkú krízu SLAK. Pozitívne sa hodnotí aj transparentnosť Slovenska v priebehu riadenia SLAK, vrátane včasného poskytovania epidemiologických údajov a operatívnych aktualizácii.“

Takáč tiež spomenul aj vyhlásenú minulotýždňovú amnestiu na nahlásenie čiernych drobnochovov na Slovensku. „Za 3 dni sa na Slovensku nahlásilo 1842 čiernych chovov. Je to neskutočné číslo. Som rád, že drobnochovatelia sa zodpovedne prihlásili naprieč celým Slovenskom,“ povedal Takáč.

Minister taktiež poďakoval všetkým zložkám za ich prácu a dodal, aby sme nepodceňovali súčasnú situáciu nakoľko sme ešte neskončili.

Čakajú nás ešte kritické týždne

Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia MV SR Ervin Erdélyi dodal, že je nutné dodržiavať všetky opatrenia aj naďalej a čakajú nás ešte kritické 2 -3 týždne. „Až po troch týždňoch ak sa nevyskytne žiadne ohnisko budeme môcť povedať, že sme situáciu zvládli. Skloňuje sa tu termín 7 – 10 mája, čo by už mohlo byť v poriadku,“ povedal.

V tomto štádiu nebudeme nariaďovať v trojkilometrovom pásme okolo ohnísk ďalšie utrácanie zvierat, ale všetko bude závisieť od vývoja situácie. Povedal hlavný veterinár Chudý s tým, aby si chovatelia v tomto pásme urobili domáce zabíjačky.

„My vám zvieratá vyšetríme. Veterinárni lekári prídu a odoberú vzorku pri dodržaní všetkých opatrení. Následne budete mať do 24 hodín výsledok vyšetrenia. Ak bude negatívny výsledok, urobte si domácu zabíjačku. Do dnešného dňa máme 80 až 100 hlásení. Potrebujeme však znížiť túto populáciu a to hlavne v týchto rizikových oblastiach,“ povedal Chudý.

Podľa hlavného veterinára sme momentálne v inej situácii ako sme boli na začiatku. „Vtedy sa muselo pristúpiť k preventívnemu zabíjaniu a potrebovali sme hlavne znížiť tú vírusovú nálož. V Bake pri drobnochove, sme vtedy tiež indikovali spojenia s drobnochovmi a museli sme rýchlo konať. Teraz vieme kde sa nachádzame, a kde by vírus mohol byť. Zatiaľ sa v malých chovoch nenachádza, čo je dobrá správa. Opakujem, teraz je potrebné využiť tieto dobré správy na zníženie populácie vnímavých zvierat, a zároveň ich využiť pre domácu spotrebu. Ako som už spomínal, tepelné opracovanie ešte viac zníži riziko výskytu ochorenia,“ uzavrel Chudý.