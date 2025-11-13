Tieto sviatky sú predovšetkým o štedrosti, spolupatričnosti a kúzelných okamihoch. No práve v tomto období si mnohí z nás ešte intenzívnejšie uvedomujú, že nie každý má možnosť prežívať sviatky v hojnosti a bez starostí.
Práve na túto myšlienku nadväzuje Lidl vo svojej vianočnej kampani, ktorá zákazníkov pozýva k tomu, aby sa podelili. S mottom „Deliť sa o vianočnú dobrotu sa oplatí“ spúšťa vianočnú kampaň prepojenú na obľúbenú privátnu značku.
Sladká pomoc s dvojnásobnou radosťou
Produkty značky Favorina sú pre mnohých zákazníkov neodmysliteľnou súčasťou sviatkov. Ich vôňa a chuť v sebe nesú všetko, čo k Vianociam patrí – radosť, spomienky i kúzlo očakávania. Či už ide o čokoládové figúrky, pralinky alebo adventné kalendáre, každá dobrota sa teraz stáva aj malým gestom solidarity. Stačí si vybrať ktorúkoľvek zo sladkých dobrôt obľúbenej privátnej značky Favorina a za každý predaný kus Lidl venuje jeden cent ľuďom v núdzi.
Každá pralinka či čokoládová figúrka tak poteší hneď dvakrát. Prvýkrát vás, pri jej rozbaľovaní a vychutnávaní si sviatočnej chvíle. A druhýkrát niekoho, komu vaša malá radosť prinesie skutočnú pomoc, spolupatričnosť a dobrotu. Je to čokoláda, ktorá hreje dvakrát.
„Dobroty nie je na Vianoce nikdy dosť a tieto sviatky sú najkrajším obdobím na prejavenie vzájomnej empatie. A práve to je hlavnou myšlienkou kampane, v rámci ktorej sa môžu naši zákazníci podeliť o vianočnú dobrotu s ľuďmi v núdzi a dopriať zázračné Vianoce aj tým, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii,“ povedala Zuzana Sobotová, vedúca oddelenia CSR v Lidli.
Od čokolády k reálnej pomoci
Kúpa vianočných sladkostí sa tak stáva jednoduchým, no úprimným gestom, ako sa podeliť s tými, ktorí sa ocitli v náročnej situácii. Vyzbierané finančné prostriedky z predaja produktov Favorina reťazec prerozdelí viac ako 90 partnerským organizáciám po celom Slovensku.
Ide o organizácie, ktoré sú zapojené do najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku – „Podeľ sa a pomôž“. Patria sem predovšetkým rôzne centrá sociálnych služieb a mnohé komunitné organizácie a združenia, ktoré sa venujú chorým či inak znevýhodneným deťom, týraným matkám v krízových centrách, seniorom, jednorodičovským, či mnohodetným rodinám, ale aj ľuďom bez domova.
„Sme nesmierne radi, že našu celoročnú snahu v rámci zbierky Podeľ sa a pomôž môžeme ešte zintenzívniť práve v čase Vianoc aj takýmto spôsobom. Aj vďaka tomu ukazujeme, že aj malé gesto, ako je zdieľanie dobroty, má obrovský význam a naozaj sa oplatí,“ dodala Zuzana Sobotová.
Zbierka „Podeľ sa a pomôž“ funguje už od roku 2020, prebieha počas celého roka v každej jednej predajni potravín Lidl a zabezpečuje tak pravidelný prísun potravín pre viac ako 20 000 ľudí, ktorí trpia ich nedostatkom. Diskont vďaka tomuto projektu zabezpečuje, že niekto prežije nielen pokojné sviatky, ale že nebude mať núdzu o potraviny aj počas roka. Zbierka doposiaľ priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €.
Lidl touto iniciatívou opätovne potvrdzuje, že nakupovať v Lidli sa jednoducho oplatí – nielen pre zákazníka, ale aj pre celú spoločnosť. Viac informácií o spoločensky zodpovedných aktivitách Lidla nájdete na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk.
