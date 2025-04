Čo možno sadiť priamo do pôdy už teraz? Tieto plodiny zvládnu jarný chlad bez problémov

Už netrpezlivo vyčkávate na prvé jarné výsevy, ale nechcete nič uponáhľať? Existuje niekoľko plodín, ktorým prípadný chlad neprekáža, práve naopak.

Príchod apríla prináša so sebou otázku, čo môžeme bez obáv vysiať priamo do záhrady. Počasie býva nevyspytateľné a nočné teploty môžu ešte klesnúť, no niektoré plodiny si práve teraz žiadajú svoje miesto v pôde. Ak im ho dáte, odmenia sa vám skorou a kvalitnou úrodou.

Nie je teda dôvod čakať na teplomilné druhy – práve naopak! Toto je ideálne obdobie na pestovanie nenáročnej zeleniny, ktorá znáša aj chladnejšie počasie.

Hrášok – jemný, chrumkavý a plný jari

Hrach je jednou z najodolnejších jarných plodín. Miluje chlad a ak ho zasejete začiatkom apríla, dočkáte sa sladkých strukov ešte pred príchodom letných horúčav.

Ako sadiť: Semená sa vysievajú do hĺbky 3–5 cm, v radoch vzdialených 40–50 cm. V rámci jedného radu nechajte medzi semenami 5–6 cm.

Tip od skúsených záhradkárov: „Pripravte mu oporu – aj nízke odrody ocenia možnosť obopnúť sa.“

Výhoda: Hrášok obohacuje pôdu o dusík, takže pomáha aj ďalším rastlinám, ktoré budete v záhrade pestovať po ňom.

Špenát – zelená vitamínová bomba

Špenát je ideálny pre jarné výsevy, pretože chlad podporuje jeho zdravý rast. Ak ho zasejete teraz, vyhnete sa problému s rýchlym vybiehaním do kvetu, ktoré spôsobuje teplé počasie.

Ako sadiť: Semená sadíme plytko – len 1–2 cm do zeme, s rozstupmi 5–8 cm v rade. Rady by mali byť vzdialené 20–25 cm.

Pestovanie: Udržiavajte pôdu mierne vlhkú. Klíči rýchlo a úrodu možno zbierať priebežne už po 5–6 týždňoch.

Výhoda: Skorý špenát má výraznejšiu chuť a vyšší obsah živín.

Cesnak jarný – menej známy, no výborný

Kým jesenný cesnak je medzi záhradkármi populárny, ten jarný ostáva trochu v úzadí. Pritom práve začiatok apríla je ideálnym obdobím na jeho výsadbu.

Ako sadiť: Strúčiky sa sadia špičkou nahor, do hĺbky 5–6 cm, vo vzdialenosti 10–12 cm od seba. Rady môžu byť 25–30 cm od seba.

Pestovanie: Jarný cesnak má kratšiu vegetáciu, preto potrebuje dobrú starostlivosť. Pôda by mala byť kyprá a priepustná.

Tip od skúsených záhradkárov: „Na rozdiel od jesenného má menšie hlávky, no je menej náchylný na hnilobu.“

Cibuľa zo sadzačky – jednoduchá a spoľahlivá

Ak si chcete ušetriť starosti s výsevom cibule zo semien, siahnite po sadzačke. Jej výsadba je jednoduchá a rastie rýchlo.

Ako sadiť: Cibuľky sa sadia do hĺbky asi 2–3 cm, špičkou nahor. Medzi jednotlivými kusmi nechajte 8–10 cm, medzi radmi 25–30 cm.

Pestovanie: Vyberte slnečné miesto s ľahšou pôdou. Vyhýbajte sa premočenej pôde, cibuľa v nej hneď začne hniť.

Tip: Po výsadbe ju netreba hneď výdatne zalievať – počasie sa postará.

Mrkva – nenáročná na priestor, no náročná na trpezlivosť

Mrkva je klasikou medzi jarnými výsevmi. Hoci klíči pomaly (aj 3 týždne), začiatok apríla je presne ten správny čas na jej jarný výsev.

Ako sadiť: Výsev treba robiť plytko (1–2 cm), semená sadíme husto, neskôr ich treba jednotiť. Rady nechajte vzdialené cca 25 cm.

Tip od skúsených záhradkárov: „Pre lepšiu orientáciu môžete do riadkov pridať pár semien reďkovky, ktorá vzíde skôr a pomôže označiť výsev. Taktiež sa oplatí riadky nakopcovať ako pri zemiakoch.“

Výhoda: Mrkva z jarného výsevu má jemnejšiu chuť a dlhšie vydrží uskladnená.

Reďkovka – expresná zelenina do každej záhrady

Jedna z najrýchlejšie rastúcich plodín vôbec. Ak hľadáte radosť z úrody už o pár týždňov, reďkovka je vaša voľba.

Ako sadiť: Do hĺbky 1–2 cm, s rozostupmi 3–5 cm. Rady nechajte vzdialené 15–20 cm.

Pestovanie: Vyžaduje pravidelnú zálievku – ak preschne, buľvy budú tvrdé alebo praskajúce.

Zber: Už po 3–4 týždňoch. Vysievajte ju postupne – každé 2 týždne pre nepretržitú úrodu.

Malý tip od skúsených záhradkárov na záver: Ako spoznať, že je pôda pripravená na výsev?

Skúste tzv. „hrudkový test“ – zoberte do ruky hrsť pôdy a stlačte ju. Ak sa rozpadne na jemné hrudky a nelepí sa, je pripravená. Ak zostane lepkavá a mazľavá, ešte počkajte – pôda je príliš mokrá a mohli by ste výsev zbytočne pokaziť.

Nezmeškajte ten správny moment

Začiatok apríla je obdobím, keď záhrada ožíva. Sadbou týchto odolných plodín teraz získate náskok pred ostatnými a vychutnáte si čerstvú, chrumkavú zeleninu omnoho skôr. A ten pocit, keď si po dlhých zimných mesiacoch odtrhnete prvú reďkovku či ochutnáte hrášok priamo z kríka? Na nezaplatenie.