Chystá sa reštart čistiarne odpadových vôd v Strážskom. Hrozí znova priemyselná katastrofa?

V súčasnosti sa pripravuje modernizácia a reštart mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd (MCHB ČOV) v areáli Strážske. Prevádzkovateľ plánuje opätovne spracovávať priemyselné odpadové vody, prijímať externé odpady od iných producentov a vypúšťať vyčistené vody do rieky Laborec.

Ako však upozornil denník Plus1deň, zásadný problém však zostáva. Otázka, kam presne bude voda vypúšťaná. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) si podľa denníka uvedomuje, že existuje reálne riziko kontaminácie Zemplínskej Šíravy.

Posun miesta vypúšťania odpadových vôd

Navrhuje preto, aby sa miesto vypúšťania odpadových vôd posunulo nižšie po prúde, až za Šíravský kanál, na riečny kilometer 45. To by však znamenalo nutnosť vybudovania nového potrubia s dĺžkou 17 kilometrov, ktoré by prechádzalo cez desať katastrálnych území a stovky súkromných parciel.

Podľa projektovej dokumentácie je však táto požiadavka „technicky a ekonomicky nerealizovateľná“. Spoločnosť Ekologické služby, a. s., ktorá má modernizovanú čističku prevádzkovať, tvrdí, že získanie všetkých potrebných súhlasov je prakticky nemožné.

Bez tohto opatrenia však bude čistiareň vypúšťať vyčistené vody do Laborca ešte pred ústím Šíravského kanála, čím vzniká teoretická možnosť šírenia znečistenia smerom k vodnej nádrži Zemplínska Šírava.

Reálny vplyv na zdravie obyvateľov

„SVP na to výslovne upozorňuje. Hrozí neželaná kontaminácia vody, ohrozenie zdravia rekreantov aj možný útlm rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa po rokoch stagnácie začal pomaly obnovovať,“ konštatoval denník.

Denník Plus1deň zaujímalo, prečo sa má obnoviť činnosť, ktorú predchádzajúci minister životného prostredia zastavil pre porušovanie zákonov. Taktiež sa denník ministerstva životného prostredia opýtal, aký bude reálny vplyv na zdravie obyvateľov regiónu poznačeného desaťročiami kontaminácie a či existujú alternatívne riešenia chrániace životné prostredie. Podľa rezortu je to práve súčasné vedenie, ktoré reálne likviduje toxický odpad.

Otvorená transparentná súťaž

„Je to práve vicepremiér Tomáš Taraba, pod ktorého vedením Ministerstvo životného prostredia SR reálne likviduje toxický odpad v regióne zaťaženom desaťročiami chemickou kontamináciou. Bolo to práve Ministerstvo životného prostredia SR pod Tomášom Tarabom, ktoré v úzkej spolupráci s Ministerstvom vnútra SR vyhlásilo otvorenú a transparentnú súťaž, vďaka ktorej sa celkovo 150 ton odpadu obsahujúceho PCB látky od minulého týždňa preváža do viedenskej spaľovne, kde sa ekologicky a odborne spracuje,“ uviedlo ministerstvo životného prostredia.

„Neviem si predstaviť, aký krik by spustili environmentalisti a opoziční politici, ak by sme tieto PCB látky spaľovali v Bratislave a nie vo Viedni. Je to len vizitka neodbornej debaty, ktorá sa na Slovensku roky pestuje,” zdôraznil minister Taraba.

Envirorezort realizuje kroky na zneškodnenie ďalších približne 5 000 sudov s nebezpečným odpadom s obsahom PCB v rámci druhej etapy. „Zároveň pokračujú práce na príprave projektu geologického prieskumu lokality Chemko Strážske,“ konštatovalo ministerstvo.