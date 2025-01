Cenová revolúcia v Lidli pokračuje

Lidl ako úplne prvý z obchodných reťazcov už v novembri znížil cenu stoviek vybraných produktov o 5 % hodnoty DPH. Úsporu zákazníkov vtedy dorovnal diskont z vlastnej marže. V cenovej revolúcii pokračuje aj v úvode tohto roka. Opätovné zníženie cien sa dotkne viacerých produktov, ktoré zákazníci nájdu v obľúbenom reťazci naprieč predajňami po celom Slovensku.

Cieľom obchodného reťazca je udržať si pozíciu lídra nízkych cien, a preto zlacňuje množstvo základných aj bežných potravín, ktoré zákazníci pravidelne nakupujú do svojich domácností. „Cena potravín je podľa prieskumov už dlho tým, čo trápi Slovákov najviac. So začiatkom roka narástli obavy ľudí zo zdražovania ešte výraznejšie, no chceme každého ubezpečiť, že v Lidli nájdu aj naďalej každý deň nízke ceny. Je to náš sľub pre zákazníkov a robíme všetko pre to, aby sme ho denne napĺňali,“ povedala Justyna Siekanko, konateľka Lidla zodpovedná za nákup.

Aktuálne je už platná znížená DPH naprieč trhom z pôvodnej úrovne 10 % na 5 %. Týka sa stoviek základných potravín z kategórie ovocia a zeleniny, mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, pečiva, ovocných štiav a džúsov či ďalších výrobkov. Vďaka novej výške DPH tak zákazníci ušetria pri každom nákupe. „Vždy a v plnej miere si plníme všetky povinnosti v zmysle platných predpisov a aj vďaka tomu sme mnohonásobným Daňovníkom roka. Zároveň však chceme zákazníkom vždy ponúknuť ešte niečo navyše, preto naďalej znižujeme ceny množstva produktov,“ vysvetlila Justyna Siekanko.

Foto: Lidl

Kľúčové faktory cenových výkyvov

Od nepamäti ovplyvňujú ceny tovarov či potravín rôznorodé faktory, ktoré môžu byť ako na globálnej, tak i lokálnej úrovni. Čoraz častejšie sa skloňujú pri otázkach cien klimatické podmienky a zmeny, ktoré nastávajú. Nevyspytateľnosť počasia – suchá, záplavy, extrémne teploty pôsobia na úrodu a následne i cenu potravín. K výkyvom cien prispieva i inflácia, bezpečnostná situácia, výmenné kurzy či ceny energií, ktoré ovplyvňujú náklady na výrobu i prepravu potravín. Ďalšími hráčmi pri otázke hodnôt potravinového i nepotravinového sortimentu sú samotný dopyt a ponuka. Ak je napríklad zvýšený dopyt po masle počas sviatkov, cena sa kvôli jeho náhlemu nedostatku môže zvýšiť.

Lidl sa však napriek všetkým vplyvom neustále usiluje o udržateľné nastavovanie procesov, vrátane tých cenových. Základom úspechu Lidla sú dlhodobé a výnimočné vzťahy s dodávateľmi, vysoký podiel privátnych značiek, globálne pôsobenie, jednoduchosť a efektivita. Vďaka výhodnej a vždy čerstvej ponuke si zákazníci Lidla stále môžu dopriať kvalitné výrobky nielen od zahraničných, ale najmä čoraz väčšieho počtu slovenských dodávateľov.

Foto: Lidl

Lidl stojí pri svojich zákazníkoch

Posviatočné obdobie je pre ľudí, vzhľadom na financie, náročnejšie. Zákazníci obchodného reťazca Lidl sa však nemusia báť o svoje peňaženky napriek zmenám, ktoré so sebou nový rok prináša. Pri nákupe ich naopak v roku 2025 čaká príjemné prekvapenie v podobe zliav a každý deň nízkych cien naozaj pre každého.

