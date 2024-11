Cenová revolúcia sa začína: Diskont znížil DPH už teraz

Lidl, líder nízkych cien, to s bojom proti zdražovaniu myslí vážne. Jediný diskont s potravinami na Slovensku nečaká do januára a znižuje cenu stoviek potravín o 5 % hodnoty DPH. Urobil tak ako prvý zo slovenských reťazcov a keďže znížená DPH platí až od 1. januára, úsporu pre zákazníkov zafinancuje Lidl z vlastnej marže.

Reťazec znižuje cenu o 5 % hodnoty DPH vo viacerých kategóriách potravín. Od 11. novembra klesne cena stoviek produktov vo všetkých 165 predajniach diskontu na Slovensku. „Napriek tomu, že upravená DPH začne platiť až od januára, v Lidli sme odštartovali cenovú revolúciu už teraz. Do nižších cien sme sa rozhodli investovať s cieľom ochrániť peňaženky našich zákazníkov a zabezpečiť, aby si za svoje peniaze mohli dovoliť viac a to ešte pred sviatkami. V Lidli totiž platí – Každý deň, nízke ceny,“ uviedol Martin Nagy, obchodný riaditeľ rezortu nákupu Lidl Slovenská republika.

Zníženie cien sa týka stoviek produktov, ktoré si zákazníci kladú do košíkov prakticky pri každom nákupe. Znížená DPH z 10 % na 5 % sa vzťahuje na vybrané druhy ovocia a zeleniny, vybrané čerstvé mäso, čerstvé šťavy a džúsy, chlieb konzumný, rožky a medy.

Foto: Lidl

Príklady zníženia cien pre zákazníkov:

Produkt Váha/Objem Nová cena Pôv. cena Úspora Chlieb konzumný bez „E“ 1 000g 1,59 € 1,69 € 0,10 € Rožok bez „E“ 50g 0,12 € 0,13 € 0,01 € Kura chladené Ca. 1,2 – 1,9 kg 2,89 €* 3,09 €* 0,20 €* Kuracie prsné rezne Ca. 600g 6,65 €* 6,99 €* 0,34 €* Bravčová krkovička bez kosti, v celku Ca. 800g 6,35 €* 6,69 €* 0,34 €* Čerstvá ovocná šťava 100% 1l 2,75 € 2,89 € 0,14 €

*cena za 1kg

Vďaka zníženiu cien si budú môcť zákazníci v Lidli kúpiť chlieb konzumný za 1,59 € a rožok za 12 centov. Zlacnenie sa týka aj mäsových výrobkov, pričom kilogram chladeného kuraťa bude po novom stáť 2,89 € a kilogram kuracích prsných rezňov 6,65 €. Za kilo bravčovej krkovičky bez kosti v celku spotrebitelia zaplatia 6,35 €. Čerstvú 100%-nú ovocnú šťavu si budú môcť zákazníci kúpiť za 2,75 €.

Lidl týmto krokom nadväzuje na dlhodobé úsilie v boji proti zdražovaniu a pokračuje vo svojej filozofii ponúkať zákazníkom každý deň nízke ceny. Proti zdražovaniu bojoval už počas jari, keď „zrušil“ daň z pridanej hodnoty na stovke základných potravín. Vďaka tomu si mohli slovenské domácnosti počas Veľkej noci dopriať viac a zároveň ušetriť rodinné rozpočty.

Zodpovedný prístup Lidla k cenám vnímajú aj zákazníci. To, že Lidl ponúka najlepší pomer kvality a ceny na Slovensku potvrdzuje aj ocenenie Best Buy, v rámci ktorého spotrebitelia rozhodli, že najlepší pomer ceny a kvality vlastných značiek je práve v Lidli. Best Buy Award sa udeľuje na základe výsledkov nezávislého prieskumu verejnej mienky, ktorý realizuje medzinárodná organizácia ICERTIAS.

