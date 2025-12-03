Platobná agentúra začala vydávať rozhodnutia o priamych podporách pre poľnohospodárov v Kampani 2025

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s vydávaním rozhodnutí pre žiadosti o priame podpory v rámci Kampane 2025. Tisíce prvých žiadateľov už majú svoje rozhodnutia v elektronických schránkach a po ich prevzatí im bude vyplatená finančná podpora.
Vyplácenie preddavkov
Generálny riaditeľ PPA Marek Čepko informoval, že v novembri agentúra úspešne zrealizovala vyplácanie preddavkov v rekordnej výške 355 miliónov eur. S vydávaním rozhodnutí začali od 1. decembra 2025 podľa harmonogramu a po prevzatí rozhodnutia žiadateľom budú prostriedky vyplatené bezodkladne.
V Kampani 2025 PPA prijala 53 286 žiadostí od 14 073 žiadateľov v rôznych intervenciách. Najväčší záujem bol o intervenciu 1. piliera – BISS (základná podpora príjmu viazaná na plochu), kde bolo podaných 13 955 žiadostí. Na účtoch poľnohospodárov je po vyplatení preddavkov suma 121 785 265 eur.
Kontrola schránok
PPA upozorňuje žiadateľov, aby pravidelne kontrolovali svoje elektronické schránky a prevzali rozhodnutia, čím urýchlia ďalšiu administráciu a následné vyplatenie podpôr.
Rozhodnutia sa vydávajú pre všetky intervencie 1. piliera a v 2. pilieri pre intervencie ako Podpora pre oblasti s obmedzeniami a Natura 2000 na trvalom trávnom poraste.