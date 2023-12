Počet vinárov na Slovensku stúpol, na splnenie si zákonnej povinnosti majú už len zopár dní

Kým počas pandémie COVID-19 slovenskí vinári hlásili nahromadenie veľkých zásob vína, tento rok zásoby mierne klesli. A to aj napriek tomu, že vinárov je viac. Informoval o tom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) v Bratislave.

Vinári majú zákonnú povinnosť zaslať hlásenie o úrode hrozna, ako aj výrobe vína a muštu do 10. decembra tohto roka. Ku koncu júla bolo na Slovensku registrovaných 807 aktívnych vinárov a 342 obchodníkov s vinárskymi produktmi, čo je v porovnaní s koncom minulého roka o 25 vinárov a 42 obchodníkov viac.

Zásoby vinárskych výrobkov

„Podľa zákona o vinohradníctve a vinárstve je každý vinár a obchodník s vinárskymi produktami povinný každoročne k 31. júlu zasielať Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave hlásenie o zásobách vinárskych výrobkov. Z nich vyplynulo, že na Slovensku sú celkové zásoby o objeme 488 506 hektolitrov vína a 1 879 hektolitrov muštov, čo predstavuje o 7 % nižšie zásoby vína a o 26 % nižšie zásoby muštov oproti predchádzajúcemu obdobiu v roku 2022,“ povedala generálna riaditeľka ÚKSÚP Štefánia Buschbacher.

Z uvedeného množstva predstavuje biele víno 310,2 tisíca hektolitrov, ružové a červené víno 178,3 tisíca hektolitrov, biely mušt 1 671 hektolitrov a červený mušt 208 hektolitrov. U vinárov boli celkové zásoby vyčíslené na 360-tisíc hektolitrov vína a 727 hektolitrov muštov, zvyšok bol u obchodníkov.

Legislatívne povinnosti vinárov

Aká bola tohtoročná úroda hrozna a koľko vína či muštu sa z neho vyrobilo, bude známe až na konci roka. ÚKSÚP v tejto súvislosti pripomína vinárom aj obchodníkom s vínom, aby si nezabudli splniť svoje legislatívne povinnosti.

„Vinohradník, ktorý zberá hrozno a uvádza ho na trh, je povinný každoročne zaslať ÚKSÚP hlásenie o úrode hrozna a jeho použití, a to do 10. decembra, podľa stavu k 30. novembru. Vinári v rovnakom termíne zasielajú hlásenie o výrobe vína a muštov, ako aj hlásenie o stave zásob vína a muštov. A rovnaké hlásenie o stave zásob vína a muštov musí do 10. decembra zaslať aj obchodník, ktorého predaj vinárskych produktov v kalendárnom roku prevyšuje 200 hektolitrov,“ uviedla Buschbacher.