Agresívny sršeň ázijský zrejme čoskoro dorazí na Slovensko. Dáva to pod kožu, puchne sval, šľacha

Štátna ochrana prírody SR nedávno upozorňovala na to, že obávaný sršeň ázijský sa môže objaviť aj na Slovensku. Tento druh je známy tým, že v húfoch útočí na včely a tiež na ľudí.

Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, v týchto dňoch včelári a tiež hasiči z Bratislavského kraja nacvičujú postup pri rozpoznávaní a likvidácii ich hniezd.

Útočia v húfoch

„Sršeň ázijský na včely útočí v húfoch. Na každú dobiehajúcu včelu do úľa, zmasakruje, odstrihne hlavu, bruško, krídelká, nožičky a zoberie len hruď, ktorou kŕmi svoje larvy,“ ozrejmil Milan Rusnák, člen výkonného výboru Slovenského zväzu včelárov za Bratislavský kraj.

Jeho bodnutie je nebezpečnejšie, ako pri našom európskom sršňovi a je ich tiež viac. „Ázijský sršeň to dáva pod kožu, puchne sval, šľacha,“ vysvetlil Rusnák.

Jedna takáto sršnia rodina dokáže za sezónu zničiť približne dve včelstvá. Do Európy sa dostal do Francúzska, a to pred dvadsiatimi rokmi v zásielkach z Ázie. Postupne sa rozširuje ďalej do západnej Európy a jeho výskyt už zaznamenali v susednom Česku či Maďarsku.

Chcú byť pripravení

Sršeň ázijský sa zatiaľ na Slovensku nenachádza, včelári aj hasiči však chcú byť pripravení. „Viackrát sme sa tu zišli s miestnymi včelármi z Bratislavy a s dobrovoľnými hasičmi, aby sme sa naučili sršne rozoznávať, lebo slovenského nemáme záujem ničiť,“ informoval Rusnák.

„Príslušníci Hasičského a záchranného zboru sa pri riešení udalostí s výskytom bodavého hmyzu riadia metodickým listom. Samozrejme pri uvedených zásahoch musia príslušníci vedieť, voči akému bodavému hmyzu zasahujú,“ uviedla Bianka Královičová, hovorkyňa Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Likvidácia v spaľovniach

Musia sa tak naučiť rozoznávať nielen sršne, ale aj hniezda. Tie sa potom chemicky zlikvidujú v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR. Hniezdo musí ísť do spaľovne, nakoľko jed by mohol otráviť vtáctvo, ktoré sa živí hmyzom.

Naštastie, ázijský sršeň má svojho prirodzeného nepriateľa. Je ním mráz. Teploty pod nulou ho môžu zabiť, ale chladnú zimu môžu prečkať ukryté niekde v lístí. „Hľadá si miesta, kde nezmrzne, škáry pri domoch a zalieza pod lístie,“ vysvetlil Rusnák.