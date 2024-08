10 vecí, ktoré by sme mačkám nemali robiť, niektoré sú pre ne nebezpečné

Mačky sú zvieratá, ktoré si vysoko cenia svoje pohodlie a stabilný spôsob života. Akékoľvek porušenie ich bežného režimu alebo hrubé zaobchádzanie môže viesť k stresu a následným zdravotným problémom. Hoci mačky často prejavujú nespokojnosť syčaním, mňaukaním, škrabaním či hryzením, niekedy sa môžu začať stiahnuť a vyhýbať ľuďom. V tomto článku sa pozrieme na desať vecí, ktoré by sme mačkám rozhodne nemali robiť, pretože sú pre ne potenciálne nebezpečné.

1. Zamykanie v uzavretej miestnosti

Aj krátkodobé obmedzenie slobody môže u mačky vyvolať stres. Mačky sú prirodzené prieskumníčky a potrebujú kontrolovať svoje územie. Zamykanie v uzavretej miestnosti alebo neustále zatváranie dverí ich môže rozrušiť. Izolácia môže spôsobiť duševnú traumu, pretože mačka nechápe, prečo sa jej to deje. Mozog mačky je schopný pochopiť vzťahy príčina-následok len na primitívnej úrovni, takže komplexné reťazce medzi „prečinom“ a „trestom“ sú pre ňu nepochopiteľné.

2. Nadávanie a trestanie

Vychovávať mačku je dôležité, ale kričať na ňu, nadávať jej, alebo ju fyzicky trestať je nesprávne a neúčinné. Mačka nebude chápať, prečo je potrestaná, a začne sa báť svojho majiteľa. Agresivita zo strany majiteľa môže spôsobiť, že mačka si ho bude spájať s nebezpečenstvom. Odborníci odporúčajú vychovávať mačku v momente „zločinu“ alebo keď má v úmysle ho spáchať. Ak chcete odnaučiť svoju mačku zlozvyku, oprskajte ju jemne vodou ( ale tak aby si vás nespájala s „trestom“). Nezabudnite správne správanie odmeniť pochvalou či maškrtou.

3. Bozky a objatia

Mačky majú svoje osobné hranice a neradi sú porušované. Vzatie mačky do náručia proti jej vôli, pevné objatie alebo bozk, ktorý odmieta, môže byť pre toto zviera stresujúce. Pevné objatia obmedzujú pohyby mačky a v tej chvíli nemá situáciu pod kontrolou, čo ju robí neistou. Pre nás, ľudí, sú fyzické kontakty dôležité, ale mačky sú od prírody samotári a nepotrebujú toľko sociálnych interakcií.

4. Zdvíhanie za zátylok

V prírode používajú mačky techniku zdvíhania za zátylok iba pri mačiatkach. Dospelú mačku by sme za zátylok nikdy nemali dvíhať, pretože to môže spôsobiť bolesť a psychickú traumu. Dospelá mačka potrebuje cítiť oporu pod nohami, inak sa cíti neistá a ohrozená. Ak musíte mačku zdvihnúť, urobte to opatrne, podoprite ju jednou rukou pod rebrami a druhou rukou jej poskytnite oporu.

5. Dlhšie odlúčenie

Mačky sa síce považujú za sebestačné, ale napriek tomu sa silno pripútajú k miestu a ľuďom, s ktorými žijú. Dlhé odlúčenie od majiteľa môže u mačky vyvolať silný stres. Ak musíte byť preč dlhšie ako dva dni, zabezpečte pre mačku dostatok potravy a starostlivosti.

6. Ťahanie za chvost

Chvost je jedným z najdôležitejších orgánov mačky, slúži na komunikáciu, udržanie rovnováhy a termoreguláciu. Ťahanie za chvost môže spôsobiť vážne poranenia, vrátane neurologických porúch či problémov s vyprázdňovaním. Chvost je predĺžením chrbtice a je prepojený s nervovými zakončeniami a cievami, takže poškodenie môže mať vážne následky.

7. Časté zobúdzanie mačky

Spánok je pre mačky nesmierne dôležitý. Pravidelné prerušovanie spánku môže negatívne ovplyvniť ich duševné zdravie. Mačky spia len vtedy, keď sa cítia bezpečne, a časté zobudenie môže narušiť ich pocit istoty a pohody.

8. Vyhadzovať mačku do vzduchu

Hoci môže byť hádzanie detí do vzduchu zábavné, pre mačky je to úplne neprirodzené a stresujúce. Mačky v prírode nelietajú a hádzanie do vzduchu im spôsobuje stratu kontroly a rovnováhy. Tento akt môže vyvolať silný stres a pocity neistoty.

9. Obliekanie do šiat

Mačky potrebujú oblečenie iba v prípade, že ich chráni pred nepriaznivými podmienkami, ako sú vietor, dážď či chlad. Väčšina ostatných prípadov je len ľudským rozmarom a mačka to nemusí oceniť. Ak váš štvornohý priateľ potrebuje oblečenie, dbajte na to, aby bolo vyrobené z kvalitných materiálov a nespôsobovalo mu nepohodlie.

10. Dávať mačke jedlo zo stola

Mačky sú mäsožravce a potrebujú stravu bohatú na bielkoviny a tuky. Jedlo zo stola, čiže ľudská potrava, často obsahuje príliš veľa sacharidov a môže byť ťažko stráviteľné. Takáto strava môže poškodiť žalúdok, črevá, obličky a pečeň mačky. Tieto zvieratá potrebujú vyváženú stravu, ktorá obsahuje všetky potrebné živiny.

Mačky sú citlivé a inteligentné zvieratá, ktoré potrebujú starostlivý a ohľaduplný prístup. Vyhnúť sa vyššie uvedeným chybám môže prispieť k lepšiemu životu vašej mačky a zabezpečiť jej fyzickú aj duševnú pohodu. Dôležité je chápať potreby mačky a rešpektovať jej hranice, aby ste mali doma šťastného a zdravého spoločníka.