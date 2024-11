10 potravín, ktoré nemajú čo hľadať v chladničke

Aj vy dávate všetko do chladničky s tým, veď aspoň to dlhšie vydrží? Pozor však, niečo sa môže takýmto skladovaním naopak znehodnotiť. Pozrite si zoznam potravín, ktoré do chladničky naozaj nepatria a ak ich tam budete dávať, životnosť im skrátite, zmeníte ich štruktúru, alebo už nebudú chutiť tak ako by mali.

Avokádo

Chlad zastavuje prirodzené zrenie, takže ak si kúpite nie úplne dozreté avokádo a dáte ho do chladničky, jediné čo tým docielite je, že vám sčernie šupka, ale avokádo vnútri bude rovnako nezrelé. Ak vám ostane polovica nezjedeného avokáda, uistite sa, že ho skladujete s kôstkou- prevencia pred tmavnutím dužiny.

Melón

Ešte nerozrezaný je dobré nechať pri izbovej teplote, aby získal svoju prirodzenú sladkosť, a až po rozrezaní ho odložiť do chladničky, NIKDY však melón nezamrazujte.

Zemiaky

Ak dáte zemiaky do chladničky, zima, ktorá na ne pôsobí zmení ich štruktúru a škrob v zemiakoch sa zmení na cukor (napriek tomu že to znie fajn, veď cukor chutí dobre, v zemiakoch jednoznačne nie) a šupka sa pri varení zmení na nie veľmi vábivú farbu.

Banány

Čudujete sa, prečo vám vždy po skladovaní v chladničke na vzduchu do pár hodín očernie celá šupka? Studený vzduch v chladničke podporí enzýmy v šupe, ktoré majú tento efekt na svedomí. Navyše chlad rovnako ako pri avokáde spomaľuje proces dozrievania, preto je vhodné dať banán do chladničky, iba ak potrebujete aby vydržal o pár dní dlhšie. Ďalší dobrý spôsob uchovania banánov je ich zmrazenie ( prirodzene- olúpaných), je z nich skvelá zmrzlina, alebo prísada do smoothie.

Kôstkové ovocie

Ovocie ako broskyne, nektárinky, slivky, či čerešne nechajte po nákupe pár dní dozrieť a až keď sú mäkšie na dotyk, sú vhodné na skladovanie v chladničke. Zvyčajne takto vydržia do 5 dní.

Cibuľa

Tak ako zemiaky, chlad zničí jej molekulárnu štruktúru. Čo ale treba vedieť je, že ich NESMIETE nechávať ani v blízkosti zemiakov a už vôbec nie v spoločnom sáčku. Cibuľu je najlepšie nechať v sieťke (tak ako ste ju kúpili), aby mohla dýchať, nezačala kvasiť a nezamorila vám byt.

Cesnak

Tak ako pri cibuli, kľúčom je cirkulácia vzduchu. Táto prenikavo voňajúca zelenina vydrží až dva mesiace bez známky zmien, ak ju správne skladujete. Navyše sa hovorí, že cesnak skladovaný v chladničke sa vysuší oveľa skôr, čo ho robí nepoužiteľným.

Med

Med bol odjakživa jedným z konzervantov a jediné čo uskladňovaním v chladničke docielite je, že scukornatie.

Pikantné omáčky

Okrem toho, že ovplyvníte konzistenciu, chlad oslabuje chuť omáčky. Pikantné omáčky ako napríklad Tabasco môžete bez obáv nechať mimo chladničky a určite vydrží až do dátumu spotreby.

Arašidové maslo

Čisté arašidové maslo v chlade nie je veľmi dobrý nápad. Ak sa predsa len rozhodnete ho skladovať týmto spôsobom počítajte s tým, že sa olej oddelí od hmoty a vy to len tak jednoducho nezmiešate. Arašidové maslo dokáže vydržať aj otvorené, mimo chladničky niekoľko mesiacov.