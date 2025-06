Nasleduje bratove stopy. Jobe Bellingham vymenil Anglicko za Borussiu Dortmund

Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund skompletizoval v utorok prestup anglického reprezentanta do 21 rokov Jobeho Bellinghama. Devätnásťročný stredopoliar si v uplynulej sezóne obliekal dres anglického klubu AFC Sunderland, ktorému pomohol postúpiť do Premier League. S tímom z Vestfálska podpísal päťročnú zmluvu, pričom zdroje uvádzajú, že „čierne mačky“ na jeho odchode zarobili 30,5 milióna eur. Jeho o dva roky starší brat Jude pôsobil v Dortmunde v rokoch 2020 až 2023. Neskôr prestúpil za viac ako 100 miliónov eur do Realu Madrid.

Súčasťou anglickej 21-tky nebude

Bellingham začínal kariéru v akadémii Birminghamu City a do Sunderlandu prestúpil v roku 2023. V seniorskom futbale má na konte už 90 zápasov. Na premiéru v drese Dortmundu nebude čakať dlho, už v piatok s tímom odcestuje do USA, kde sa zúčastní na majstrovstvách sveta klubov FIFA. Na turnaji bude nosiť dres s číslom 77. Bellingham mal pôvodne reprezentovať anglickú reprezentáciu na ME hráčov do 21 rokov na Slovensku, no po prestupe do BVB sa jeho program zmenil.

Zapadá do klubovej filozofie

„Jobe je mimoriadne talentovaný futbalista s pôsobivou úrovňou vyspelosti a futbalovej inteligencie na svoj vek. Sme presvedčení, že perfektne zapadá do našej filozofie rozvoja mladých hráčov a poskytovania príležitostí na najvyššej úrovni. Jeho profesionalita, dynamika a túžba po úspechu z neho urobia skutočnú posilu pre náš tím,“ uviedol pre klubový web Lars Ricken, športový riaditeľ Borussie Dortmund.

Spokojnosť s prestupom vyjadril aj športový riaditeľ Sebastian Kehl: „Poznáme Jobeho už niekoľko rokov a jeho vývoj sme pozorne sledovali. V uplynulom roku urobil obrovský pokrok a aj napriek svojmu veku sa stal lídrom. Má výraznú prítomnosť v strede poľa a dokáže sa presadiť v rôznych herných systémoch. Sme radi, že sa nám podarilo dotiahnuť prestup ešte pred majstrovstvami sveta klubov, aby sme ho mohli po prvý raz vidieť v našich farbách. Je vo výbornej forme a pripravený ukázať, čo v ňom je.“

Túžba bojovať o tituly

Samotný Bellingham sa na nové pôsobisko teší: „Som veľmi šťastný, že som teraz hráčom Borussie Dortmund a môžem s týmto skvelým klubom bojovať o tituly. Chcem prispieť k úspechom a každý deň na sebe pracovať spolu s tímom. A veľmi sa teším, že si už na majstrovstvách sveta klubov oblečiem čierno-žltý dres.“