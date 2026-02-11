„Naším národným talentom je o***nie!“ Do kín mieri lupičská komédia Poberta

Vznikla v réžii Ondreja Hudečka, ktorý ako vôbec prvý český režisér zvíťazil na svetoznámom filmovom festivale Sundance, a vyniká skvelým hereckým obsadením. Hlavného „hrdinu“, zlodejíčka Lupyna, stvárnil Matyáš Řezníček, popri ňom si vo filme zahrajú držitelia Českého leva Václav Neužil a Stanislav Majer. Slovenské publikum sa môže tešiť aj na Milana Mikulčíka, Martina Nahálku či Jána Jackuliaka. Trailer si môžete pozrieť tu:
Lupyna práve prepustili z väzenia a vracia sa do rodného mesta. No na slobode sa sotva ohreje a už plánuje ďalší kšeft so svojimi kumpánmi, ktorí ho predtým vymenili za podmienečné tresty. Do kariet mu hrá prebiehajúca pandémia – výnimočná situácia, v ktorej neplatia pravidlá, aké platili doteraz. „Vláda môže vyhlásiť absolútne čokoľvek. A vieš prečo? Pretože naším národným talentom je o***nie!“ hovorí miestnemu policajtovi v role Václava Neužila mafián Asasín v podaní Stanislava Majera. Ten pre nakrúcanie totálne zmenil štýl aj vizáž vrátane odfarbenia na blond a trvalej.
Režisér Hudeček si do scenára napísal množstvo postáv, ktoré na základe svojej intuície obsadil bez kastingu, z vopred vytypovaných hercov. Všetci sa museli pre svoje roly naučiť slovácky dialekt, pretože Hudeček situoval dej svojho celovečerného hraného debutu do rodnej juhomoravskej Strážnice. Herci sa učili nárečie aj od miestnych obyvateľov, ktorých režisér starostlivo vybral do ďalších rolí prostredníctvom kastingu organizovaného priamo na Slovácku, aby filmu dodali autenticitu.
„Zlodejské komédie typu Loganovci alebo Dannyho parťáci sa u nás prakticky nenakrúcajú. Bolo preto potrebné nájsť spôsob, ako tento rýdzo americký žáner preniesť do českého prostredia tak, aby pôsobil uveriteľne a zároveň nestratil nadsádzku. Hollywoodske zlodejské komédie mám veľmi rád. Pri Pobertovi som sa nimi síce inšpiroval, film som však zámerne zasadil do nám dôverne známych reálií, než aby som na ne za každú cenu vrúbľoval typicky americké žánrové prvky,“ hovorí režisér Ondřej Hudeček.
Do písania komédie vstúpil covid, ktorý filmári napokon zámerne využili, avšak iba ako typicky švejkovskú kulisu. Tvorcovia sa zhodujú, že film sa pandémie dotýka len v humorných momentoch spojených napríklad s obchádzaním neustále sa meniacich pravidiel. Na pozadí takýchto udalostí sa zrodil aj Lupynov nový „biznis“, ku ktorému filmárov navyše inšpirovali reálne historky.
Ondřej Hudeček je známy ako režisér medzinárodne oceňovaného krátkeho hraného filmu Furiant (okrem iného cena za réžiu v Sundance), zachytávajúceho milostnú epizódu dramatika Ladislava Stroupežnického, alebo úspešného dokumentu nakrúteného v koprodukcii s USA a Kanadou s názvom Pásky z Nagana. V ňom sa vrátil k českému hokejovému turnaju storočia na Zimných olympijských hrách v Japonsku. Za dokument získal v roku 2019 Cenu Českej filmovej kritiky za najlepší film v kategórii Mimo kino a uspel s ním aj v zahraničí.
Najnovšia snímka Poberta je jeho celovečerný hraný debut, na ktorom pracoval ako scenárista, režisér, strihač aj kameraman. Multitalentovaný Hudeček študoval réžiu a kameru na Trebas Institute v Montreale a kameru na FAMU. V posledných rokoch pracoval aj na vývoji mysteriózneho trileru Fork Ridge zasadeného do prostredia severoamerických Rocky Mountains, a na celovečernej podobe úspešného Furianta. So svojimi bratmi vyvíja aj počítačové hry, napríklad logickú hru s retrografikou Rats In a Cage (Krysy v klietke), ktorá je vtipnou a satirickou simuláciou toxického korporátneho prostredia.
Producentom snímky Poberta je Tomáš Hrubý z Nutprodukce, koproducentmi Jakub Viktorín zo slovenskej Nutprodukcie a Česká televízia. Poberta vstúpi do slovenských kín 19. 3. 2026 v distribúcii spoločnosti Bontonfilm.
Informačný servis