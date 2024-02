ŽOS Trnava uspela v európskom tendri, má nový kontrakt s rakúskym štátnym prepravcom za desiatky miliónov eur

Spoločnosť ŽOS Trnava, ktorá sa zameriava na opravu nákladných a osobných železničných vozňov, uspela v ďalšom významnom európskom tendri. Tento mesiac podpísala viacročný kontrakt na opravu nákladných vozňov pre rakúsku štátnu Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft.

Súčasťou kontraktu sú aj opcie, ktoré definujú rámec spolupráce na nasledujúcich sedem rokov. Predpokladaný finančný objem spolupráce vrátane opcií predstavuje približne 50 mil. eur.

Stávajú sa primárnym opravcom

Predmetom dohody je oprava násilných poškodení, sanácia a revízie nákladných vozňov.

„Víťazstvom v tendri sme potvrdili trend, že sa stávame pre rakúske štátne železnice primárnym opravcom nákladných vozňov. Pri našej práci využívame dlhoročné skúsenosti z revízií a opráv pre obchodných partnerov ako sú nemecká DB, české ČD, francúzska Ermewa či domáci Cargo Wagon,“ uviedol riaditeľ divízie nákladných vozňov ŽOS Trnava Rastislav Bráblik.

Prvé vagóny prídu v tomto roku

Prvých 144 rakúskych vagónov príde na opravu do Trnavy už tento rok. V ďalších rokoch by mal ročný počet opravených a sanovaných vagónov dosahovať 800 až 1 000 kusov. V roku 2023 smerovalo zo ŽOS Trnava do zahraničia, vo finančnom vyjadrení, približne 70 % výkonov spoločnosti.

ŽOS Trnava je najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe. Do skupiny ŽOS Trnava patrí aj ŽOS Zvolen, ktorá sa zaoberá opravami a modernizáciami lokomotív.