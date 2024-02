Železničnú dopravu cez stanicu Bánovce nad Ondavou prerušili, dôvodom je porucha trakčného vedenia

Železničnú osobnú dopravu cez stanicu Bánovce nad Ondavou v okrese Michalovce v nedeľu ráno od 6:00 prerušili pre poruchu trakčného vedenia. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že z tohto dôvodu zaviedla náhradnú autobusovú dopravu v úseku Strážske – Bánovce nad Ondavou a opačne.

Podľa železničiarov obmedzenia sa týkajú vlakov REX na linke Strážske – Košice a späť, ale dotkli sa aj nočného rýchlika Zemplín z Bratislavy. Ten mal najprv hlásené meškanie takmer dve hodiny, následne ho národný dopravca v dôsledku prerušenej dopravy odriekol v úseku Bánovce nad Ondavou – Strážske.

Regionálny expres zo Strážskeho s odchodom 5:39 na trase do Košíc s plánovaným príchodom 6:59 mal z Bánoviec nad Ondavou avizované oneskorenie 213 minút.

Pre poruchu výhybky bola krátko prerušená železničná doprava aj cez Kysucké Nové Mesto, a to od 8:30 do 8:48. Z tohto dôvodu osobný vlak z Liptovského Mikuláša s odchodom 6:39 do Skalitého s príchodom 9:29 meškal z Kysuckého Nového Mesta približne polhodinu.