Železničná spoločnosť Slovensko investuje do wi-fi pripojenia pre cestujúcich, s najväčšími slovenskými operátormi sa dohodli na cene

Železničná spoločnosť Slovensko úspešne obstarala mobilné dátové služby pre Wifi zariadenia v dopravných prostriedkoch. Predpokladaná hodnota zákazky je 15 mil. eur.

Cena za 1 GB prenosu dát na území SR je u úspešného uchádzača Orange Slovensko, a.s. 0,98 eur bez DPH, u úspešného uchádzača Slovak Telekom, a.s. 0,98 eur bez DPH, u úspešného uchádzača O2 Slovakia, s. r. o. 0,98 eur bez DPH a u úspešného uchádzača SWAN, a.s. 0,98 eur bez DPH.