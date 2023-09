Zákaz parkovania na chodníkoch sa blíži, v Žiari nad Hronom pokuty zatiaľ rozdávať nebudú

Od nedele 1. októbra 2023 vstupuje do platnosti zákon, ktorý zakazuje parkovanie na chodníkoch.

Ako informuje hronskožiarska radnica na svojej webovej stránke, policajti v Žiari nad Hronom zo začiatku nebudú udeľovať pokuty. Vodičov budú podľa náčelníka mestskej polície Róberta Šišku počas prvých dní len upozorňovať.

Zákon nepripúšťa výnimky

„Minimálne prvý nábehový týždeň to budú len preventívne dopravné aktivity. To znamená, že budeme dávať za stierače upozornenia, že by vodiči nemali na základe zákona parkovať na chodníkoch. Keď nám niekto zavolá, budeme to na mieste riešiť dohovorom. Určite nezačneme hneď rozdávať pokuty,“ povedal náčelník s tým, že sa isto nájdu ľudia, ktorí informáciu nezaznamenali a takto ich upozornia, že ide o priestupok.

Aj keď spočiatku polícia nebude udeľovať sankcie, zákon nepripúšťa výnimky z udeľovania pokút.

Masívne kontroly neplánujú

Na chodníkoch, ktoré nebudú označené dopravným značením umožňujúcim parkovania na chodníku, autá stáť nemôžu.

Mestská polícia neplánuje žiadne masívne kontroly ani dopravné akcie, to však neznamená, že pokuty neskôr neprídu.

Sankcie sú v tomto prípade štandardné, teda v blokovom konaní do 50 eur a v prípade uplatnenia objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla 78 eur. To znamená pri zaplatení 2/3 do 15 dní od doručenia rozkazu je to 52 eur.