Za platené parkovanie získala Trnava rekordných 4,5 milióna. Poplatky smerujú do rozpočtu mesta

Trnava vybrala v minulom roku za parkovanie v meste viac ako 4,5 milióna eur. Ide o rekordnú čiastku, ktorá je o približne o 1,8 milióna eur vyššia ako príjem z parkovania v roku 2023. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2024.

Poplatky za parkovanie idú v plnej výške do rozpočtu mesta, Trnava nevyužíva na ich výber žiadne ďalšie subjekty. Do príjmov za parkovanie radnica zarátava úhrady v parkovacích automatoch, platby z SMS, prostredníctvom webovej aplikácie, ako aj nákup parkovacích kariet.

Kapitálové výdavky v oblasti dopravy

V prípade príjmu z parkovania nie je možné hovoriť o zisku, Trnava neustále investuje do rekonštrukcií ciest, vytvárania nových parkovacích miest, značenia parkovacích miest, ale aj do nákupu vozidiel s kamerami na kontrolu plateného parkovania. Mestský poslanec Rastislav Mráz pri zostavovaní rozpočtu na tento rok navrhol zriadenie tzv. Fond mobility, do ktorého by išiel celý príjem z parkovania, za minulý rok teda 4,5 milióna eur.

Peniaze z fondu mali byť používané výlučne na kapitálové výdavky v oblasti dopravy. Primátor Peter Bročka s takýmto riešením nesúhlasil s vysvetlením, že v súčasnosti investície do dopravy niekoľkonásobne presahujú čiastku, ktorá pochádza z parkovania.

„Investície do dopravy vždy a radikálne, aj mnohonásobne viac, prekračovali to, čo sa vybralo z parkovného. Odkedy moji predchodcovia spustili reguláciu parkovania, v kontexte výberu v centre, odvtedy sa mnohonásobne viac do programu doprava preinvestovalo, či už z externých zdrojov alebo z daní,“ vysvetlil Bročka.

Stagnácia v období pandémie

Príjem z parkovania v Trnave rastie už celé desaťročia, stagnoval len v rokoch 2020 a 2021, ktoré bol poznačené pandémiou COVID-19. V roku 2023 vybrala Trnava za parkovanie viac ako 2,7 milióna eur, v roku 2022 to bolo 1,6 milióna eur.

To bol prvý rok, kedy príjem z parkovania v Trnave prekročil milión eur. Pred desiatimi rokmi, v roku 2014, bol príjem Trnavy z parkovania 874 tisíc eur, pred dvadsiatimi rokmi 241 tisíc eur.

Najdrahšie parkovanie v Trnave je v centre mesta, kde vodiči zaplatia 2 eurá za hodinu, ale maximálne 12 eur za deň. Najvýhodnejšie je parkovanie v zónach s označením B, kde je sadzba 60 centov za hodinu, maximálne 4 eurá denne.