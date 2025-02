Dopravu v Trnave čakajú dočasné obmedzenia, Kollárova ulica sa uzavrie kvôli futbalu

Polícia v nedeľu 16. februára z dôvodu futbalového zápasu Spartak Trnava – DAC Dunajská Streda uzatvorí Kollárovu ulicu v Trnave. Úsek Kollárovej ulice bude uzatvorený od svetelnej križovatky pri železničnej stanici až po vjazd do podzemných garáží nákupného centra v čase približne od 14:25 do 15:30 a potom od 17:15 do 18:00, teda v časoch očakávaného príchodu a odchodu fanúšikov. Čas uzatvorenia Kollárovej ulice sa môže operatívne meniť vzhľadom na vývoj bezpečnostnej situácie.

Futbalový zápas na Štadióne Antona Malatinského má úvodný výkop naplánovaný o 15:30. Pre obyvateľov Kollárovej a blízkych ulíc bude vjazd, resp. vstup umožnený podľa pokynov Polície Slovenskej republiky.

Mesto Trnava v súvislosti s uzáverou ulice upozorňuje, že toto opatrenie ovplyvní aj linky mestských autobusov. Linky 2,3,4 v uvedenom čase vynechajú zastávky na Kollárovej ulici a budú presmerované po okolitých uliciach.