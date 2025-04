Za 20 rokov pôsobenia Národnej diaľničnej spoločnosti pribudli na Slovensku stovky diaľničných mostov

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) má vo svojej správe 874 mostov, ktoré tvoria približne desatinu celej diaľničnej infraštruktúry na Slovensku. NDS v tomto roku oslavuje svoje 20. výročie, od vzniku spoločnosti sa pod záštitou diaľničiarov postavilo 433 nových mostov.

Najvyšší most na Slovensku

Suverénne najviac diaľničných mostov sa nachádza v Žilinskom kraji. Rebríčku najzaujímavejších premostení kraľuje most Valy pri Čiernom, ktorý je súčasťou kysuckej D3. So svojou výškou 84 metrov je považovaný za najvyšší most na Slovensku.

NDS sprejazdnila tento unikát v roku 2017. Mostnou perličkou je aj estakáda v Považskej Bystrici. Diaľničná estakáda, ktorá vedie priamo intravilánom mesta, má jedinečné technické prevedenie.

Ide o prvý diaľničný most, ktorého nosná konštrukcia nesie diaľničný profil v celej šírke a priečne ju podopiera iba jedna podpera. Diaľničiari ju odovzdali motoristom do užívania v roku 2010.

Najdlhšie diaľničné mosty

Do rodiny diaľničných mostov už čoskoro pribudne aj budúca najdlhšia estakáda Slovenska, ktorá sa aktuálne buduje na úseku R2 Kriváň – Mýtna. Po dostavbe bude mať krivánska estakáda dĺžku zhruba 4,5 kilometra.

Momentálne dominuje rebríčku najdlhších diaľničných mostov v správe NDS dvojica mostov pri Hričove. Ide o estakádu ponad Hričovský kanál, ktorá má skoro 1,8 km a o moste cez Vážsku vodnú nádrž Hričov, ktorý má dĺžku 1,5 kilometra.