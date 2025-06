Z Bratislavy môžete po novom letieť priamo do Kodane. Norwegian obnovil linku, ktorá chýbala viac než dekádu

Bratislavské letisko má novú leteckú linku, cestujúci môžu lietať už aj do Kodane. Ako informovalo Letisko M. R. Štefánika, nórska letecká spoločnosť Norwegian, ktorá sa na bratislavské letisko vrátila po 11 rokoch, spustila od soboty 28. júna pravidelné priame lety medzi hlavnými mestami Slovenska a Dánska. Linka bude lietať dvakrát týždenne, a to v soboty a utorky.

Lety budú zabezpečovať lietadlá typu Boeing 737-800, ktoré majú kapacitu 186 cestujúcich, prípadne lietadlá Boeing 737-800max, ktoré dokážu prepraviť 189 cestujúcich. „Letenky na uvedenú trasu si je možné rezervovať cez webovú stránku dopravcu www.norwegian.com, v ponuke sú z prevádzkových dôvodov do 19. augusta 2025,“ informuje letisko.ň

Návrat dopravcu po 11 rokoch teší vedenie letiska

Ako uviedol generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota, opätovné nadviazanie spolupráce s dopravcom Norwegian, ktorý sa na bratislavské letisko vrátil po bezmála 11 rokoch, ich veľmi teší. „Dopravca spájal naposledy Bratislavu s Kodaňou v rokoch 2012 a 2013. Snažili sme sa preto znovu obnoviť pre slovenských cestujúcich, no nie len pre nich, priame letecké spojenie medzi hlavným mestom Slovenska a severom Európy a som veľmi rád, že sa to podarilo,” vraví Novota.

Regionálna riaditeľka pre korporátne vzťahy spoločnosti Norwegian Sara Neergaard doplnila, že novú linku medzi Bratislavou a Kodaňou otvárajú s hrdosťou, zdôraznila, že ide o dôležité letecké spojenie, ktoré Slovensko približuje k severskému regiónu.

Nové spojenie má podporiť cestovný ruch aj obchod

„Nová letecká linka uľahčí dánskym cestujúcim a cestujúcim zo severu Európy spoznávanie bohatej kultúry, prírody a histórie Slovenska. Zároveň otvára nové príležitosti pre obojstranný cestovný ruch aj obchod. Novým spojením posilňuje Norwegian svoju sieť leteckých liniek v Európe a zlepšuje prepojenosť regiónov,“ uviedla Neergaard.

Norwegian vstúpil na slovenský trh v marci 2012 otvorením letov z Bratislavy do Osla, krátko na to pridal aj pravidelné lety do Kodane. „Linku do Kodane prevádzkoval do roku 2013, do Osla lietal z BTS do októbra 2014,“ doplnilo letisko.

Prvý let zvládla slovenská pilotka Andrea Brezoňáková

Ako uviedla vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová, prvé lietadlo z Kodane priletelo v sobotu 28. júna večer, na palube malo 176 cestujúcich. V kok-pite sedela slovenská pilotka Andrea Brezoňáková, prvá let zhodnotila ako vynikajúci a rýchly.

„Bolo krásne počasie, od Kodane až po Bratislavu svietilo slnko a tešíme sa, že sme v Bratislave,“ uviedla po prílete Brezoňáková. Daniela Bezáková zo zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v severských krajinách Európy uviedla, že novú leteckú linku plánujú podporiť už čoskoro press tripom s novinármi zo Švédska, Nórska a Dánska. Začiatkom júla im chcú predstaviť Bratislavu, Malé Karpaty a Žitný ostrov.

„Priame letecké spojenie so severom Európy je pre nás dôležité. Podporí príjazdový cestovný ruch nielen z Dánska, ale verím, že aj z ostatných severských krajín, akými sú Nórsko či Švédsko. Aj vďaka zahraničnému zastúpeniu Slovakia Travel vo švédskom Štokholme ponuku navštíviť Slovensko ešte intenzívnejšie podporíme aj priamou propagáciou na tomto trhu,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.