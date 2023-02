Výstavba automobilky Volvo je podľa Kmeťa aj výzvou na rýchlejšie vybudovanie cestnej a železničnej siete na východe

Nový závod automobilky Volvo, ktorý vznikne v priemyselnom parku pri Valalikoch v okolí Košíc, okrem vytvorenia nových pracovných miest bude mať aj ekologický prínos pre dopravu.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR Jaroslava Kmeťa (nom. Sme rodina) v ňom od samého začiatku budú vyrábať len elektromobily. Zároveň je to výzva pre rýchlejšie vybudovanie cestnej a železničnej siete na východnom Slovensku, konkrétne diaľnice D1 na Zemplíne a rýchlostnej cesty R4 v rámci trasy medzinárodného koridoru Via Carpatia.

Terminál integrovanej osobnej dopravy

„V rámci osobnej železničnej dopravy rátame s vybudovaním terminálu integrovanej osobnej dopravy (TIOP) vo Valalikoch. Znamená to zjednodušený prestup medzi železničnou a cestnou dopravou,“ informoval na sociálnej sieti Kmeť. Terminál by bol umiestnený medzi dnešnými železničnými zastávkami Valaliky a Geča, tie by po jeho vybudovaní zanikli.

„Súčasťou tejto stavby bude aj parkovisko pre automobily, podchod pre cestujúcich. Do budúcnosti sa ráta aj so zdvojkoľajnením železničnej trate. Samozrejme, počíta sa aj s vybudovaním železničnej infraštruktúry a prekladiska v rámci výrobného závodu pre transport automobilov,“ priblížil rezortný štátny tajomník, ktorý zastupoval ministerstvo dopravy na začatí stavebných prác v budúcom priemyselnom parku pri Valalikoch.

Prvé stavebné práce začali

Ministerstvo hospodárstva SR a štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park, s.r.o., začali v pondelok prvé stavebné práce v priemyselnom parku pri obci Valaliky. Rozpočtovými opatreniami vláda poskytla finančné krytie nákladov spojených s projektom zatiaľ vo výške 287 miliónov eur, z čoho za výkup pozemkov už bolo vlastníkom zatiaľ vyplatených vyše 63 miliónov eur.

Stavebné mechanizmy počas slávnostného výkopu a začatia stavby budúceho priemyselného parku Valaliky. Valaliky, okres Košice – okolie, 20. február 2023. Foto: SITA/Marek Lukáč

Po úvodných fázach výkupu pozemkov, vypracovaní projektovej dokumentácie, povoľovacích konaniach a úvodnej príprave pozemku tak začína fáza hrubých terénnych úprav priestoru budúceho priemyselného parku a jeho výstavba.