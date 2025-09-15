Na vedľajšej koľaji: Ako Green Deal dusí slovenskú železnicu - KOMENTÁR

Európsky Green Deal mal byť majákom nádeje pre udržateľnú budúcnosť. Sľuboval, že nákladná železnica sa stane chrbtovou kosťou ekologickej dopravy, zdvojnásobí svoj podiel do roku 2050 a vytlačí z ciest znečisťujúce kamióny. Na papieri je to vízia hodná potlesku. V realite však Green Deal paradoxne podkopáva nohy tomu, čo mal pozdvihnúť.
Slovenskí železniční dopravcovia, vrátane ZSSK Cargo, sa zmietajú v kríze, kde ich vysoké ceny trakčnej elektriny a úpadok tradičných priemyslov tlačia do kúta. Pôvodne železničné zákazky miznú na cestách, flotily sa zmenšujú a pracovné miesta sa strácajú. Ako je možné, že plán na záchranu planéty škodí jednému z jej najzelenších sektorov?
Emisné povolenky
Hlavným vinníkom je systém emisných povoleniek EU ETS, ktorý zvyšuje náklady na produkciu CO2. Myšlienka je jednoduchá: firmy platia za emisie, aby boli motivované prejsť na čistejšie technológie.
Pre železnicu, kde elektrické lokomotívy tvoria gro flotíl, to však znamená jednu vec – ceny trakčnej elektriny od roku 2021 vyleteli o vyše 70 percent. Elektrárne prenášajú svoje náklady z povoleniek priamo na dopravcov, zatiaľ čo nafta pre kamióny zostáva relatívne lacná.
Výsledok? Zákazky, ktoré kedysi patrili železnici, sa presúvajú na cesty, kde regulácie ETS zatiaľ nevplývajú tak tvrdo. ZSSK Cargo a ďalší slovenskí dopravcovia tak čelia strate objemov prepravy, čo ich núti znižovať počet vozňov, obmedzovať flotily a prepúšťať zamestnancov.
K tomu sa pridáva úpadok tradičných komodít, ako sú uhlie či oceľ, keď zatváranie baní a oceliarní oberá železnicu o jej kľúčových zákazníkov.
Železnica ako obeť systému
ZSSK Cargo je v prvej línii tejto katastrofy. Strata zákaziek vedie k vysokým stratám a k redukcii zamestnancov – stovky ľudí prichádzajú o prácu.
Menší dopravcovia na Slovensku nie sú na tom o nič lepšie. Vysoké prevádzkové náklady im bránia investovať do modernizácie, zatiaľ čo politické tlaky a odbory komplikujú rýchle reakcie a rozhodnutia manažmentov. Železnica, ktorá produkuje len zlomok emisií v porovnaní s kamiónmi, sa tak stáva obeťou systému, ktorý mal byť jej spojencom.
Ironicky, železnica, ktorá je štyrikrát efektívnejšia ako kamióny a produkuje zlomok emisií, sa stáva obeťou systému, ktorý mal podporovať jej rozkvet. Green Deal síce prináša vízie vodíkových vlakov či lepšej infraštruktúry, no tieto prichádzajú pomaly a bez okamžitej úľavy.
Ak sa ceny elektriny neznížia alebo sa nenastavia kompenzačné mechanizmy, železnica na Slovensku riskuje ďalší úpadok. Green Deal tak namiesto mosta k udržateľnosti stavia bariéry, ktoré môžu slovenskú železnicu odsunúť na vedľajšiu koľaj – a s ňou aj nádej na ekologickejšiu budúcnosť dopravy.