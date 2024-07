Vlaky ozubnicovej železnice medzi Štrbou a Štrbským Plesom pre úpravu trate dočasne nahradia autobusy

Vlaky ozubnicovej železnice medzi Štrbou a Štrbským Plesom v pondelok 29. júla nahradia autobusy. Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), dôvodom je úprava infraštruktúry pre spoľahlivejšiu a bezpečnejšiu železničnú dopravu.

Výluka pre práce potrvá v uvedenom úseku v čase od 08:00 do 16:00. Autobusy náhradnej autobusovej dopravy budú stáť v Štrbe pri železničnej stanici za bufetmi, v Tatranskom Lieskovci v smere na Štrbské Pleso na hlavnej ceste oproti autobusovej zastávke „Tatranská Štrba, sídlisko“, v opačnom smere pri zastávke SAD, a na Štrbskom Plese pri železničnej stanici na hlavnom autobusovom stanovišti.

V autobusoch podľa ZSSK nie je možné zabezpečiť prepravu bicyklov a zvierat bez uzatvárateľnej schránky. To sa však nevzťahuje na psov so špeciálnym výcvikom, ktoré sprevádzajú ľudí so zdravotným znevýhodnením.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť približne 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornil prepravca. Rovnako nie je zabezpečený ani predaj cestovných lístkov v autobusoch, ZSSK radí zakúpiť si ich v jej pokladniciach alebo prostredníctvom internetovej stránky či aplikácie.