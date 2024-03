Vlaky jazdiace na úseku Kúty - Břeclav budú odklonené, meškať môžu až desiatky minút

Vlaky jazdiace na slovensko-českom traťovom úseku Kúty – Břeclav pôjdu od soboty 16. marca do štvrtka 21. marca odklonom cez pohraničný priechod Holíč nad Moravou – Hodonín.

Z tohto dôvodu môžu všetky medzištátne vlaky EuroCity (EC) a EuroNight (EN) meškať približne 30 až 40 minút. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na to upozornila s tým, že dôvodom zmeny trasy je výluka, ktorú organizuje manažér železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Oprava mosta cez rieku Morava

Rekonštrukčné práce podľa národného vlakového osobného dopravcu umožnia spoľahlivejšiu a bezpečnejšiu železničnú dopravu vďaka oprave mosta cez rieku Morava. Všetky medzištátne vlaky EC/EN smerujúce do Prahy pravidelne prechádzajúce úsekom Kúty – Břeclav budú vedené odklonom cez Holíč nad Moravou a Hodonín a končiť v stanici Břeclav.

„Cestujúci budú mať možnosť prestúpiť na pravidelné vlaky Railjet linky Graz – Praha,“ uviedol hovorca ZSSK Dominik Drevický. Netýka sa to posledného večerného vlaku EC 270 Metropolitan, ktorý ide z Budapešti až do Prahy.

Obmedzenia pred cestou do Prahy

Odchod z budapeštianskej Západnej stanice (Nyugati pályaudvar) má o 17:30, z Bratislavy 19:58 a príchod do Prahy na Hlavní nádraží má 0:15. Vlaky EC/EN pravidelne jazdiace v opačnom smere Břeclav – Kúty pôjdu priamo bez nutnosti prestupu v stanici Břeclav.

„Priame vedenie neplatí pre vlak EC 279 Praha 11:44 – Bratislava 16:05 – Budapešť 18:28, kde bude nutný prestup v Břeclavi do náhradnej súpravy, ktorá prevezie cestujúcich ďalej cez Bratislavu do Budapešti,“ priblížil Dominik Drevický. Cestujúci by si pred cestou do a z Prahy mali pozrieť konkrétne obmedzenia súvisiace s ich spojením.

Náhradná trasa cez Nové Zámky

Pre úpravu infraštruktúry na traťovom úseku Šurany – Palárikovo pôjdu tento víkend 16. a 17. marca tri rýchliky Urpín náhradnou trasou cez Nové Zámky. V sobotu sa to týka spoja Banská Bystrica 14:31 – Šurany 17:04 – Palárikovo 17:12 – Bratislava hl. st. 18:08, v nedeľu dvoch spojov Banská Bystrica 8:31 – Šurany 11:04 – Palárikovo 11:12 – Bratislava 12:08 a Bratislava 9:52 – Palárikovo 10:47 – Šurany 10:55 – Banská Bystrica 13:28.

„Predpokladané meškanie vlakov vedených odklonom môže byť 25 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ uviedla na portáli ZSSK. Tieto vlaky budú radené opačne – v sobotu v úseku Šaľa – Bratislava, v nedeľu prvý v úseku Banská Bystrica – Šurany a druhý v úseku Bratislava – Šaľa. Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.