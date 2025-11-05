Vláda odobrila zákon o cestnej premávke, zmeny majú posilniť ochranu chodcov a dotknú sa aj kolobežkárov

Novelizácia tiež rozširuje rozsah porušení pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom aj o jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom.
Martin Šálek
Martin Šálek
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Prechod pre chodcov
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Cestná doprava Iné správy z lokality Slovensko

Posilnenie postavenia a ochrany najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky, teda chodca, má byť cieľom novelizácie zákona o cestnej premávke, ktorú v stredu odobrila vláda.

Novela zákona bude chrániť najzraniteľnejších

Ako vyplýva z materiálu vypracovaného ministerstvom vnútra, novela má konkrétne zaviesť zvýšenú ochranu pri prechode cez priechod pre chodcov a zvýšiť dominantné postavenie chodca na chodníku.

Zavádza sa povinnosť každého vodiča umožniť bezpečný prechod chodcovi, ktorý nielen vstúpil na priechod pre chodcov, ale po novom aj tomu, kto sa ešte len zjavne chystá na tento priechod vstúpiť. Zároveň sa pri tom upúšťa od pojmu „dávanie prednosti“ chodcovi, keďže dávanie prednosti sa má vzťahovať len na vzťah vodič vs. vodič,“ vysvetlil rezort vnútra. Zjavný spôsob, v kontexte toho, že sa chodec chystá vstúpiť na priechod pre chodcov, podľa ministerstva vnútra znamená, že chodec dáva „jasné, očividné a nezameniteľné signály o svojom úmysle prejsť cez cestu“.

Tieto signály sú zvyčajne viditeľné a zrozumiteľné aj pre niekoho, kto nie je odborníkom na neverbálnu komunikáciu. Môžu zahŕňať napríklad očný kontakt (chodec sa pozerá smerom na priechod a zároveň sleduje dopravu), postoj (chodec sa zastaví na kraji chodníka a pripravuje sa na krok vpred), pohyb (chodec kráča smerom k priechodu po chodníku, ktorý nevedie nikam inam len k priechodu, čím dáva jasne najavo svoj zámer),“ uviedlo ministerstvo.

Jazdy na kolobežke

Novelizácia tiež rozširuje rozsah porušení pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom aj o jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom, ktorý umožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu.

Jazda na týchto malých elektrických vozidlách, ktoré umožňujú vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu je z hľadiska možných následkov na živote a zdraví v prípade nehody výrazne nebezpečnou činnosťou nielen pre samotného vodiča vozidla, ale v prípade stretu s chodcom či iným účastníkom cestnej premávky môže mať fatálne následky aj pre neho. Z uvedeného dôvodu je potrebné primerane sankcionovať jazdu na takýchto vozidlách, ktoré nie je možné vôbec prevádzkovať v cestnej premávke,“ zdôraznil rezort vnútra.

Návrh pre menších cyklistov

Ministerstvo takisto v rámci zmien navrhlo umožniť jazdu na chodníku oproti súčasnému zneniu aj deťom – cyklistom vo veku 10 až 14 rokov, ktorí jazdia samostatne.

Po dovŕšení veku 10 rokov musia totiž deti na bicykloch používať buď cestu (vozovku) alebo cyklistickú infraštruktúru. Posunutie vekovej hranice reaguje na v praxi často nevyhovujúci stav cyklistickej infraštruktúry a na potrebu podporiť samostatné dochádzanie žiakov základných škôl do školy,“ skonštatovalo ministerstvo vnútra.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: MV Ministerstvo vnútra SR
Okruhy tém: Cestná premávka Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Novela zákona Priechod pre chodcov
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk