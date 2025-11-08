Viete, ako sa vyhnúť reťazovej nehode na diaľnici? Polícia upozorňuje na najčastejšiu príčinu

Súčasťou reťazovej nehody sa môže stať každý vodič, polícia radí, ako sa jej vyhnúť. Hovorca Prezídia Policajného zboruRoman Hájek upozornil, že pri jazde na diaľnici je vždy nutné dodržiavať dostatočný odstup od vozidla, ktoré ide pred nami.
Pri vyšších rýchlostiach je totiž potrebné získať väčší čas a priestor na reakciu. Polícia upozornila, že práve nedostatočný odstup je najčastejšou príčinou reťazových dopravných nehôd.
„Ak sa na diaľnici začne vytvárať kolóna a je potrebné náhle spomaliť alebo zastaviť, odporúčame zapnúť výstražné smerové svetlá, aby boli vodiči za vami včas upozornení na spomalenie premávky,“ uviedla polícia s tým, že tento jednoduchý krok môže výrazne znížiť riziko zrážky a pomôcť predísť vážnym dopravným nehodám.
Polícia ďalej pripomenula, že pri vytváraní kolón na diaľnici je vždy potrebné vytvoriť záchranársku uličku, čo mnohí vodiči nerešpektujú. Záchranná ulička je priestor medzi jazdnými pruhmi, cez ktorý vie v prípade potreby prejsť vozidlo záchranných zložiek. Policajti upozornili, že táto záchranárska ulička sa vytvára už v čase, keď premávka spomaľuje, nie až po jej úplnom zastavení.