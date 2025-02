V Trnave parkujú elektromobily za symbolických 15 eur ročne, výhodnú ponuku využíva čoraz viac vodičov

Parkovaciu kartu určenú špeciálne pre elektromobily má v Trnave aktívnu 204 majiteľov takýchto vozidiel. Karta s označením EKO umožňuje za zvýhodnený ročný poplatok 15 eur parkovať neobmedzene vo všetkých platených zónach v meste. Nárok na kartu majú len majitelia vozidiel poháňaných výlučne elektromotorom. Trnava zvýhodňuje parkovanie elektromobilov už od roku 2017. Pred rokom a pol malo kartu EKO 83 majiteľov vozidiel.

Neznamená to, že v meste je 204 elektromobilov, majitelia niektorých si parkovaciu kartu EKO z rôznych dôvodov nemuseli vybaviť. V minulosti bola v poslaneckom zbore diskusia o tom, či nie je na mieste zvýhodniť aj vozidlá s hybridným pohonom, napokon dostali výhodu len elektromobily. O parkovaciu kartu EKO môže podľa všeobecne záväzného nariadenia požiadať obyvateľ mesta alebo podnikateľ so sídlom v Trnave, platí to rovnako pre vlastníkov elektromobilu, ale aj užívateľov na základe lízingovej zmluvy.

Parkovacia karta neplatí na parkoviskách so závorovým systémom, také je pred mestskou poliklinikou na Starohájskej ulici.