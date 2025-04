V Holíči sa opäť bude parkovať zadarmo, nová parkovacia politika je v skúšobnej dobe

Mesto Holíč po prvých skúsenostiach s plateným parkovaním skráti čas, počas ktorého sa bude v meste za parkovanie platiť.

Zároveň zavedie cenový strop, vodiči za celý deň parkovania v platenej zóne zaplatia najviac 2,50 eura. Vyplýva to z dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu o parkovaní, ktorý schválili mestskí poslanci.

Skúšobná doba

Holíč zaviedol platené parkovanie v centre 10. februára tohto roku. Cez pracovné dni bolo parkovanie spoplatnené od 6:00 do 18:00, v sobotu od 6:00 do 12:00. Po novom budú vodiči platiť od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov bude parkovanie bezplatné.

Primátor Holíča Zdenko Čambal v tejto súvislosti skonštatoval, že nová parkovacia politika je „v skúšobnej dobe“, ktorá je určená na vychytanie všetkých problémových záležitostí. Novinkou bude aj obmedzenie poplatku pri parkovaní nad päť hodín.

Ak bude vodič stáť v platenej zóny počas jedného dňa viac ako päť hodín, po novom zaplatí v rámci jedného dňa najviac 2,50 eura.

Novela všeobecne záväzného nariadenia zavádza aj nové tzv. abonentské karty, ktoré sú určené pre podnikateľov, ktorí v Holíči vykonávajú podnikateľskú činnosť v zóne A, ale nemajú v meste trvalý pobyt, ani nevlastnia v danej lokalite nehnuteľnosť.

Abonentská karta

Abonentskú kartu môžu získať za 300 eur, jej platnosť bude 365 dní od vydania. Táto karta nie je viazaná na evidenčné číslo konkrétneho vozidla, ale na obchodné meno žiadateľa a je prenosná.

Medzi vozidlá oslobodené od úhrady v zóne dočasného parkovania po novom pribudli vozidlá poskytovateľov sociálnych služieb a vozidlá poskytovateľov zdravotnej, sociálnej alebo paliatívnej starostlivosti.