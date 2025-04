Trnava uzavrie Kollárovu ulicu. Dôvodom sú hneď dva zápasy Spartaka so Slovanom

Pre dva futbalové zápasy Spartaka Trnava so Slovanom Bratislava na futbalovom Štadióne Antona Malatinského v Trnave v tomto týždni bude v utorok 15. apríla a v sobotu 19. apríla uzatvorená v meste Kollárova ulica. V prípade zápasov týchto súperov ide už o štandardné opatrenie. Kollárovou ulicou sa obvykle v sprievode polície presúvajú fanúšikovia bratislavského Slovana zo železničnej stanice k štadiónu a po zápase naspäť.

V utorok sa v Trnave hrá o 18:00 semifinále Slovnaft cupu, Kollárova ulica bude uzavretá od 15:00 do 21:00. V sobotu sa hrá 6. kolo nadstavbovej časti o titul Niké ligy o 20:30, ulica k štadiónu bude uzavretá od 18:00 do 23:30. V oba termíny bude Kollárova ulica uzatvorená v časti od svetelnej križovatky Kollárova – Hospodárska – Dohnányho po križovatku na Kollárovej v časti vjazdu do podzemných garáží nákupného centra.

Doba uzatvorenia ulice sa môže podľa vývoja bezpečnostnej situácie a rozhodnutia polície operatívne meniť.