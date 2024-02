Trať medzi Devínskou Novou Vsou a Marcheggom prejde rekonštrukciou. Ako ovplyvní výluka cestujúcich?

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú od 4. marca rekonštruovať trať Devínska Nová Ves – Marchegg, teda smer do Rakúska.

Ako ďalej informuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), opravy potrvajú pravdepodobne do polovice decembra. Dočasne sa teda zastaví prevádzka medzištátnej linky REX Bratislava hlavná stanica – Marchegg – Wien.

Vlaky InterCity budú premávať

No iné diaľkové vlaky ľudí do Viedne odvezú aj napriek výluke. Vlaky InterCity v hlavnom meste zastavujú smerom do Viedne v staniciach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava predmestie.

Cestujúci, ktorí sa na stanicu Bratislava-Petržalka potrebujú dostať z hlavnej stanice v Bratislave, môžu využiť linku mestskej hromadnej dopravy číslo 93 a N 93 medzi železničnými stanicami Bratislava hlavná stanica a Bratislava-Petržalka.

Z Petržalky idú vlaky každú hodinu

Pri kontrole lístkov revízorom stačí predložiť cestovný doklad na vlak. Náhradné autobusy budú aj pre Marchegg a okolie, tam platia bežné medzištátne cestovné lístky.

ZSSK teda podľa ich vyjadrení počas výluky ponúka pohodlné alternatívy cestovania. Vlaky z Petržalky do Viedne idú každú hodinu, v špičke každých 30 minút. Linka REX cestujúcich dopraví do Viedne cez Kittsee.