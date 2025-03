Termín výstavby diaľničného privádzača na Spiši je stále otázny, NDS pokračuje v príprave projektu

Termín výstavby diaľničného privádzača medzi Levočou a Spišskou Novou Vsou stále nie je známy. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) naďalej pokračuje v príprave projektu druhej etapy výstavby.

Ako pre agentúru SITA uviedol jej hovorca Tomáš Ferenčák, na projekte privádzača v súčasnosti finišuje proces majetkovo-právneho vysporiadania. O jeho výstavbe sa v regióne hovorí takmer dve desaťročia.

Pôvodne bol v pláne privádzač s dĺžkou osem kilometrov, ktorý mal viesť až k mestu Spišská Nová Ves. Nakoniec sa bude stavať jeho skrátená verzia, a to v úseku od križovatky Levoča na diaľnici D1 s napojením na cestu druhej triedy č. 533 pred Harichovcami. Jeho dĺžka bude 1,3 kilometra.

Harichovce upozorňujú na problémy

„Prípravné procesy nie sú výlučne v časovej réžii NDS a samotný termín výstavby ovplyvní aj dĺžka povoľovacích procesov. Všetky úkony, ktoré sú v réžii NDS, však pokračujú podľa plánu,“ poznamenal Ferenčák.

Po výstavbe privádzača by už autá zo Spišskej Novej Vsi smerujúce na diaľnicu nemuseli zachádzať až do Levoče.

Obec Harichovce však v súvislosti s výstavbou skrátenej verzie privádzača dlhodobo upozorňuje na následné problémy. Doprava by totiž po jeho dobudovaní smerovala z diaľnice do Spišskej Novej Vsi s tým, že by prechádzala priamo obcou.

Už v súčasnosti tam pritom denne evidujú približne 10-tisíc áut. Riešením by mohla byť podľa samosprávy výstavba obchvatu obce.

Viacero etáp spracovania

Košický samosprávny kraj (KSK) pred rokom prisľúbil pomoc. Jeho organizácia Dopravná infraštruktúra KSK rieši úlohu zabezpečenia prípravnej dokumentácie možných technických riešení bezpečnejšieho a plynulejšieho dopravného napojenia okresného mesta na diaľnicu D1 na katastrálnom území kraja. Potvrdila to pre agentúru SITA hovorkyňa KSK Katarína Strojná.

„V rámci tejto iniciatívy máme v aktuálnom období ukončený výber spracovateľa štúdie napojenia okresného mesta Spišská Nová Ves na diaľnicu D1 vybudovaním obchvatu Harichovce a CBA analýzy variantným smerovým a výškovým vedením trás pozemnej komunikácie,“ uviedla.

Jej spracovanie je podľa jej slov rozvrhnuté do viacerých pracovných etáp. „Konkrétne návrhy riešení by mali byť známe v zmluvnom termíne približne do konca prvého polroka 2025,“ dodala.