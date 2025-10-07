Tatry s Gdanskom spojí nová letecká linka, má potenciál posilniť zimný turizmus na severe Slovenska

Od 25. decembra tohto roka bude Tatry s poľským Gdanskom spájať nová pravidelná letecká linka spoločnosti Wizzair, ktorá nové spojenie v utorok oficiálne predstavila.
Lietať sa bude dvakrát týždenne, vo štvrtok a v nedeľu. Pre regióny Liptov a Vysoké Tatry ide o príležitosť, ako prilákať nových návštevníkov z Pobaltia počas zimnej sezóny.
Výrazná konkurenčná výhoda
Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké TatryLucia Blašková uviedla, že letisko Poprad má z pohľadu turizmu obrovský potenciál a nová linka prináša slovenským lyžiarskym strediskám výraznú konkurenčnú výhodu. „Lyžiari môžu byť v Poprade pár minút po prílete a na svahoch vo Vysokých Tatrách alebo v Jasnej do maximálne hodiny. Ide o ponuku, ktorú chceme naplno využiť,“ zdôraznila Blašková.
Podľa riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región LiptovDariny Bartkovej je spojenie Gdanska s Tatrami dlhoročným cieľom, ktorý sa podarí naplniť už túto zimu. „Prvý let do Tatier je naplánovaný na Vianoce, 25. decembra. Linka bude premávať dvakrát týždenne, vo štvrtok a v nedeľu,“ uviedla Bartková. Dodala, že v najbližších týždňoch budú zverejnené aj ponuky hotelov a pobytových balíkov pre poľských turistov.
Na spojení sa pracovalo niekoľko mesiacov
Riaditeľ letiska Poprad – Tatry Ján Pitoňák pripomenul, že na spojení sa pracovalo niekoľko mesiacov. „Veríme v úspech tejto linky. Teraz je dôležité, aby hotelieri, cestovné kancelárie a dopravcovia pripravili atraktívne balíky zamerané na lyžiarske pobyty do Jasnej, Tatranskej Lomnice či na Štrbské Pleso,“ uviedol Pitoňák.
Nové letecké spojenie má podľa regionálnych organizácií cestovného ruchu potenciál posilniť zimný turizmus na severe Slovenska. Okrem lyžovačky môžu byť pre poľských návštevníkov lákadlom aj aquaparky v Bešeňovej, Liptovskom Mikuláši a Poprade, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, jaskyne a zimná turistika na horské chaty.