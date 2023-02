Štátni cestári zrekonštruujú cestu prvej triedy Veľaty - Slovenské Nové Mesto. Koľko nás to bude stáť?

Slovenská správa ciest (SSC) zmodernizuje úsek cesty prvej triedy I/79 Veľaty – Slovenské Nové Mesto v okrese Trebišov za takmer 12 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Kto bude zhotoviteľ?

Stavebné práce majú trvať do 18 mesiacov od odovzdania staveniska, dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci technický stav vozovky pre dopravnú záťaž, klimatické podmienky a nekompaktnosť cesty z dôvodu rozšírenia pôvodnej vozovky.

Štátni cestári vybrali za zhotoviteľa spoločnosť Strabag, s.r.o., Bratislava, ktorá vo verejnej súťaži predložila najnižšiu cenu, a už s ňou podpísali zmluvu o dielo. Investíciu budú financovať s využitím prostriedkov Európskej únie. Pôvodná predpokladaná cena zákazky bola 9,5 mil. eur bez DPH, resp. 11,4 mil. eur s DPH.

Modernizácia vozovky

„Účelom stavby je modernizácia úseku cesty I/79 a tým z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť bezpečnosť, plynulosť, zvýšenie komfortu dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva,“ uviedla vo Vestníku verejného obstarávania SSC. Súčasťou modernizácie cesty na južnom Zemplíne bude osvetlenie priechodu pre chodcov na dvoch miestach, informačný systém a obnova dvoch mostov.

Stavenisko by malo byť odovzdané do 30 dní od účinnosti zmluvy, teda do 12. marca. Do lehoty trvania stavebných prác nie je započítané zimné obdobie od 1. decembra do 1. marca nasledujúceho roku, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami.

Spoločnosti v tendri

V tendri vyhlásenom vlani v marci predložili v auguste ponuku okrem Strabagu ďalšie tri spoločnosti, rozhodovala cena. Colas Slovakia, a. s., Trnava navrhla modernizáciu cesty zhruba za 12,9 mil. eur, Skanska SK, a. s., Bratislava za takmer 13,5 mil. eur s DPH.

Pôvodne najnižšiu cenu predložila Eurovia SK, a. s., Košice vo výške 10,85 mil. eur s DPH, no cestári ju vylúčili. Podľa vyhodnotenia ponúk v pôvodnom súpise nenacenila všetky požadované položky, v novom súpise položiek zmenila pôvodnú ponuky, avšak vysvetlenie a doplnenie dokladov komisia neakceptovala a ponuku vylúčila.