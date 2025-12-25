Španielsko spúšťa mesačný lístok na verejnú dopravu za 60 eur, platí na prímestské vlaky aj autobusy

Španielsko zavádza celonárodný mesačný lístok na verejnú dopravu, ktorý bude stáť 60 eur. Má motivovať obyvateľov k ekologickejšej doprave a zároveň zmierniť náklady domácností. Pre osoby mladšie ako 26 rokov bude dostupný zľavnený lístok za 30 eur.
Lístok bude od druhej polovice januára platiť na všetky železničné spojenia a prímestské vlaky okrem diaľkových, ako aj na národné autobusové linky. Podľa vyhlásenia kancelárie premiéra Pedra Sáncheza by mesačné úspory na verejnej doprave mohli dosiahnuť takmer 60 percent a z programu by mohlo profitovať približne dva milióny cestujúcich.
Sánchez neuviedol presné náklady tohto opatrenia pre svoju menšinovú vládu, ktorá sa snaží zmierniť tlak na rozpočty domácností v čase, keď inflácia dosahuje tri percentá. Španielsko týmto krokom nasleduje príklad Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, kde je od mája 2023 k dispozícii zľavnený mesačný lístok na autobusy, metro, miestne a regionálne vlaky.