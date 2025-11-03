Snina je blízko k výstavbe novej autobusovej stanice, až 99 percent má byť hradených z externých zdrojov - FOTO

Mesto Snina sa priblížilo k výstavbe novej autobusovej stanice, ktorá je jedným z kľúčových investičných zámerov samosprávy. Rada partnerstvaPrešovského samosprávneho kraja schválila mestu žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Autobusová stanica, Snina. Žiadosť bola následne odoslaná na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré rozhodne o jej finálnom schválení.
Ako informoval Slavomir Štofik z Kancelárie primátora mesta Snina, celkové predpokladané náklady na projekt sú vo výške takmer 2,2 milióna eur, pričom viac ako 99 percent výdavkov má byť hradených z externých zdrojov, a to fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Mesto Snina sa na investícii bude podieľať sumou necelých 18-tisíc eur a ďalších takmer 3 000 eur samospráva uhradí v rámci neoprávnených výdavkov.
Plánovaná stanica má ponúknuť moderné, funkčné a ekologické riešenie. Vznikne jednopodlažná budova so súčasnou architektúrou, veľkoplošným prestrešením, čakárňou, hygienickým zázemím, informačným centrom, záchytným parkoviskom a zeleňou. Súčasťou projektu bude aj zázemie pre cyklistov v podobe krytého parkovania s možnosťou dobitia elektrobicyklov. „Projekt tak nadväzuje na pripravovanú cyklotrasu popri rieke Cirocha, čím sa vytvorí moderný multimodálny dopravný uzol pre celé mesto,“ uviedol Štofik.
Modernizácia aj nové parkovacie miesta
Stanica bude spĺňať energetickú triedu A0+, využívať fotovoltaické panely a tepelné čerpadlo, čím sa zníži jej ekologická stopa. Projekt zahŕňa aj modernizáciu spevnených plôch, chodníkov, nástupíšť, osvetlenia a kamerového systému. Vznikne tiež 37 parkovacích miest.
„Po dlho očakávanej lávke cez rieku Cirocha, novej cyklotrase, novom Kolumbáriu/Urnovom háji a atletickom ovále verím, že čoskoro pribudne do nášho mesta aj veľmi žiadaná moderná autobusová stanica, ktorá výrazne zvýši komfort cestovania pre všetkých,“ dodal primátor mesta Peter Vološin.