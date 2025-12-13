Ryanair kritizuje belgickú vládu za zvýšenie daní z leteckej dopravy, hrozí zrušením 20 liniek

Ryanair sa tak pridáva k rastúcemu odporu voči zvyšovaniu daní z leteckej dopravy v Európe.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ryanair
Foto: Ilustračné, SITA/AP.
Belgicko Letectvo Nezaradené z lokality Belgicko

Letecká spoločnosť Ryanair pohrozila zrušením ďalších 20 liniek z belgických letísk v súvislosti s prebiehajúcim sporom o zvýšenie daní z leteckej dopravy. Referuje o tom web euronews.com.

Spoločnosť kritizuje rozhodnutie belgickej vlády zvýšiť od roku 2027 daň na 10 eur na odlietavajúceho cestujúceho pre krátke lety a zároveň aj plán mestskej rady v Charleroi zaviesť od budúceho roka daň vo výške 3 eurá na cestujúceho.

Dane zrušilo aj Slovensko

Ryanair varuje, že tieto opatrenia spôsobia „kolaps dopytu a prudký nárast cien leteniek“. Ak sa obidve dane uplatnia, spoločnosť sľubuje zrušenie piatich lietadiel so základňou na belgických letiskách a 20 trás zo zimného letového poriadku v Bruseli pre sezónu 2026/2027, čo predstavuje 22-percentný pokles prevádzky v Bruseli.

Obchodný riaditeľ Ryanairu Jason McGuiness upozornil, že opakované zvyšovanie daní z letectva ohrozuje konkurencieschopnosť Belgicka v porovnaní s inými krajinami EÚ, ktoré dane zrušili, ako sú Švédsko, Maďarsko, Taliansko a Slovensko. „Naliehavo žiadame premiéra De Wevera, aby zrušil túto škodlivú daň z letectva skôr, ako sa belgická doprava, cestovný ruch, pracovné miesta a širšia ekonomika ešte viac zrútia,“ uviedol McGuiness.

Náklady prenesú na cestujúcich

Premiér Bart De Wever označil rozpočtové opatrenia, ktorých cieľom je do roku 2029 zaplniť deficit 9,2 miliardy eur, slovami: „Dnes práca, zajtra ovocie“. Letiská však varovali, že dodatočné náklady budú musieť byť prenesené na cestujúcich, čo povedie k zvýšeniu cien leteniek.

Ryanair sa tak pridáva k rastúcemu odporu voči zvyšovaniu daní z leteckej dopravy v Európe, napriek potrebe kompenzovať emisie uhlíka a investovať do environmentálnych iniciatív.

