Ruská vláda plánuje na začiatku budúceho roka predať moskovské letisko Domodedovo, ktoré pred niekoľkými mesiacmi prevzala do svojho vlastníctva po obvineniach, že sa dostalo pod zahraničnú kontrolu, uviedol v utorok ruský minister financií Anton Siluanov.
Politik neuviedol dôvody predaja, no povedal, že vláda na letisku vykonala „mnoho práce“ a je si vedomá potenciálnych záujemcov. „Myslím si, že na začiatku budúceho roka bude podiel predaný na otvorenej aukcii,“ povedal v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu.
Ruský súd v júni rozhodol o prevode vlastníctva Domodedova na štát po tom, čo zistil, že jeho dvaja vlastníci – Dmitrij Kamenščik a Valerij Kogan – sú zahraniční rezidenti, ktorí nemajú právo spravovať tento majetok.
Andrej Ivanov, bývalý vládny minister, ktorý prevzal správu letiska po jeho znárodnení, v júli pre ruský portál RBK uviedol, že letisko má značné dlhy a hľadá nového vlastníka.
Od roku 2022 ruský štát skonfiškoval aktíva v hodnote miliárd dolárov, vrátane majetku západných firiem ako francúzska mliečna skupina Danone a nemecká energetická spoločnosť Uniper.
Ruské úrady tvrdia, že znárodnenia sú spravodlivé a napravujú chybné privatizácie z obdobia rozpadu Sovietskeho zväzu v 90. rokoch, no kritici tvrdia, že tieto kroky odrádzajú od dlhodobých investícií v Rusku.