Rooselvetova nemocnica v Banskej Bystrici bude od 1. apríla regulovať vstup na parkovisko v areáli

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici začne od utorka 1. apríla regulovať vstup do vnútorného areálu nemocnice. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje, vstup pri vjazdoch od Jedľovej ulice a od Tajovského bude regulovaný rampou.

Vstúpiť môžu len zamestnanci

Do areálu bude umožnený vstup len zamestnancom s prideleným parkovacím miestom, ZŤP pacientom a pacientom do naplnenia kapacity vyhradených voľných parkovacích miest a na krátkodobé státie pre výstup a nástup. Do areálu budú mať v rámci dostupných kapacít umožnený vstup aj návštevníci a zamestnanci Detskej fakultnej nemocnice.

Tento krok je jedným z ďalších krokov reorganizácie dopravy v okolí nemocnice, ktoré súvisia s výstavbou nových nemocničných objektov.

„Pre pacientov a návštevníkov je prioritne určené hlavné parkovisko mimo areálu nemocnice, ktorého vlastníkom je Mesto Banská Bystrica,“ priblížila hovorkyňa. Parkovisko je v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia spoplatnené jedným eurom za hodinu a dvoma eurami za celý deň.

Dočasné odstavné plochy

„Nemocnica vytvorila v areáli dodatočné dočasné odstavné plochy, aby odľahčila parkovanie v okolí a vytvorila pre zamestnancov lepšie podmienky dostupnosti parkovania,“ poznamenala hovorkyňa s tým, že celkovo pribudlo 250 odstavných miest.

Pacientov a návštevníkov nemocnice žiadajú o trpezlivosť a rešpektovanie nastavených pravidiel. Koordináciu dopravy v areáli budú pomáhať zabezpečovať zamestnanci vnútornej ochrany na vstupných bodoch.