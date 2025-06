Rekonštrukcia ciest v Miloslavove a Dunajskej Lužnej postupuje do ďalšej fázy

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v rámci projektu Revitalizácia ciest tretej triedy v obciach Miloslavov a Dunajská Lužná postupuje do ďalšej etapy. Tou je revitalizácia ciest III/1055 a III/1054 v Miloslavove až po hranicu kraja. Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, aktuálne realizujú zemné práce súvisiace so zrezaním krajníc a od pondelka 30. júna budú frézovať vozovku.

„Obidve činnosti predstavujú pohyblivé pracoviská s regulovaním dopravy za pomoci regulovčíkov,“ upozornila Forman. Následne budú realizovať práce na obnove krytu vozovky v čiastočnej uzávierke so striedavo riadenou premávkou. Preto žiadajú vodičov o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie dopravného značenia. Revitalizácia vozoviek v Miloslavove by mala byť ukončená do 31. augusta.

Predmetom stavby je revitalizácia nevyhovujúceho krytu asfaltobetónových vrstiev vozovky s cieľom zlepšenia stavebno-technického stavu predmetných úsekov ciest. Revitalizácia bude prebiehať odfrézovaním nevyhovujúcich asfaltobetónových vrstiev vozovky v hrúbke 10 centimetrov a realizáciou nových modifikovaných vrstiev vozovky v rovnakej hrúbke.