Prešov pre ME vo futbale do 21 rokov čakajú dopravné obmedzenia, niektoré ulice budú uzavreté

Z dôvodu organizácie futbalových majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov budú počas štyroch zápasov niektoré ulice v okolí futbalového štadióna v Prešove uzavreté. Súvisia s tým aj pripravené dopravné obmedzenia. Pre fanúšikov organizátori odporúčajú príchod k Futbal Tatran Aréne mestskou hromadnou dopravou.

Uzavreté ulice v okolí štadióna

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, počas trvania futbalového šampionátu hráčov do 21 rokov v Prešove budú v časoch zápasov uzavreté ulice v okolí štadióna. Obmedzenie sa týka Čapajevovej ulice od križovatky s Mlynskou ulicou po križovatku s Björnsonovou ulicou. Uzavretá bude aj Björnsonova ulica od križovatky s Čapajevovou ulicou po ulicu Majakovského a časť ulice Komenského.

Ulice budú uzavreté vo štvrtok 12. júna od 15:00 do 22:00, v nedeľu 15. júna od 18:00 do 24:00, v stredu 18. júna od 15:00 do 22:00 a v nedeľu 22. júna od 15:00 do 22:00. Rezidentom parkovacej zóny v okolí štadióna sú v týchto dňoch distribuované osobitné parkovacie karty určené na čas trvania šampionátu.

„Počas uzávierky Björnsonovej ulice budú tieto vstupné parkovacie karty rezidentom slúžiť na preukázanie miesta bydliska,“ uviedla Šitárová. Pri Futbal Tatran Aréne je dostupných približne 600 parkovacích miest. „Parkovanie v blízkosti štadióna však bude obmedzené a v jeho okolí budú platiť dočasné dopravné obmedzenia,“ upozornila tlačová referentka.

Mesto odporúča využiť MHD

Mesto Prešov preto odporúča fanúšikom využiť počas šampionátu záchytné parkovisko pri Tatran Handball Aréne na Ul. Jána Pavla II. a následne mestskú hromadnú dopravu k futbalovému štadiónu. Nástupné a výstupné zastávky budú Železničná stanica a dočasne zriadená zastávka na znamenie s názvom Mestská hala na ulici 17. novembra pred križovatkou so Škultétyho ulicou. Pri štadióne bude výstupnou a nástupnou zastávkou Sabinovská, Futbal Aréna.

Zastávka Mestská hala bude obsluhovaná linkami 5, 5D, 5X a X. Posilová linka 5X bude dopĺňať štandardnú linku 5 a bude premávať po trase Sídlisko III – Obrancov mieru – 17. novembra – Škultétyho – Žel. stanica – Hlavná – Sabinovská, Futbal Aréna – Bajkalská.

„Ďalšia posilová linka X bude jednu hodinu po skončení futbalového zápasu odvážať návštevníkov šampionátu zo zastávky Sabinovská, Futbal Aréna k záchytnému parkovisku a následne na Železničnú stanicu, podľa potreby, v dvoj- až šesťminútovom intervale,“ vysvetlila Šitárová.

Posilové linky

Posilová linka N2 bude zriadená pre zápasy, ktorých ukončenie je predpokladané približne o 23:00. Tieto spoje budú zabezpečovať odvoz návštevníkov na sídliská Šváby a Sekčov. Zo železničnej stanice na zastávku Sabinovská, Futbal Aréna budú premávať štandardne aj linky 14, 39 a 45 a návštevníci zápasov môžu využiť aj linky 1, 4, 8 premávajúce cez Hlavnú ulicu, s výstupnou zastávkou na Trojici. Tá je v dochádzkovej vzdialenosti desiatich minút od štadióna Futbal Tatran Aréna, ku ktorej ich budú smerovať informačné tabule.

Naopak k dispozícii nebude linka 39, ktorá bude počas uzávierok premávať zo Sídliska III na Švábsku cez Clementisovu ulicu a neobslúži zastávky Mukačevská, Jazdecká, Sabinovská, Futbal Tatran aréna. Linka 39 z Lomnickej premáva cez Sabinovskú ulicu na Bajkalskú ulicu, neobslúži zastávky Jazdecká, Mukačevská, Centrum, Prostějovská a Sídlisko III. Cestovné lístky si je možné vo vybraných vozidlách mestskej hromadnej dopravy zakúpiť už aj bezkontaktne pomocou platobnej karty.

„Momentálne sú validátory nainštalované prioritne v tých vozidlách, ktoré budú premávať na linkách obsluhujúcich zastávky MHD v okolí Futbal Tatran Arény,“ dodala Šitárová.