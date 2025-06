Dopravovaný podnik Bratislava posilní dopravu počas dvoch veľkých podujatí

Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní dopravu na dve veľké podujatia – Majstrovstvá Európy (ME) vo futbale do 21 rokov a Rendez 2025.

Ako informuje hovorca DPB Jozef Vozár, od stredy do soboty 28. júna zabezpečia posilovú dopravu na zápasy ME na Národnom futbalovom štadióne. Posilová doprava bude premávať v dňoch, keď sa konajú zápasy, približne dve hodiny pred ich začiatkom a následne po ich skončení.

Dopravný podnik počas ME zavedie mimoriadnu linku F, ktorá v dňoch zápasov spojí Kapitulský dvor so Zimným štadiónom cez kľúčové prestupné uzly ako Stanica Petržalka, Pri sade, Most SNP, Autobusová stanica, Trnavské mýto.

„Po príchodoch vlakov z Viedne budú na linku F vypravené zdvojené spoje,“ priblížil hovorca. Premávať bude aj posilnená linka 61, ktorá spája letisko, Hlavnú stanicu a štadión. Bližšie informácie nájdu cestujúci na webe dpb.sk/futbal

Cez víkend 14. a 15. júna sa v starom rušňovom depe Bratislava – Východ uskutoční podujatie Rendez 2025. DPB počas víkendu kapacitne posilní linky 52 a 56 a zároveň vypraví mimoriadnu linku R, ktorá návštevníkov privezie z Rače priamo k areálu podujatia. Linka R bude premávať po trase Detvianska – Ihrisková/Stolárska – Pastierska – Pri Šajbách – Sklabinská – Železničné múzeum – Východné.