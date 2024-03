Predné brzdové svetlo má pozitívne ohlasy a vozidlá, ktoré sa zapojili do testovania, si ho môžu ponechať dlhšie

Vodiči, ktorí jazdili s namontovaným predným brzdovým svetlom, by chceli, aby bol tento bezpečnostný prvok bol zavedený do premávky.

Vyplýva to z výsledkov testovania na viac ako tritisíc vozidlách, za sú nielen vodiči ale aj chodci, ktorí jednoduchšie predvídajú správanie vozidla.

Ministerstvo predĺžilo povolenia

Vozidlá, ktoré boli zapojené do testovacej prevádzky, budú môcť tento bezpečnostný prvok naďalej na Slovensku používať na základe predĺženia povolenia od ministerstva dopravy.

Ministerstvo tieto povolenia začalo postupne vydávať už od 20. marca tohto roka.

„Z predného brzdového svietidla zelenej farby sa dá odhadnúť správanie daného vozidla, teda, že dané vozidlo brzdí, čo môže byť prospešné pre iných účastníkov cestnej premávky a aj na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,“ uvádza v stanovisku Ministerstva dopravy SR.

Výskum stále prebieha

Ako sa ďalej píše vo vyjadrení ministerstva dopravy, to, do akej miery sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, by malo byť predmetom výskumu.

Výskum stále prebieha a momentálne sa čaká na zverejnenie veľkej ekonomickej štúdie Bonnského inštitútu pre právo a dopravnú psychológiu a Bonnskej univerzity.

Projekt tak postupne napĺňa všetky potrebné atribúty, aby sa nim mohla zaoberať aj Európska únia a Európska komisia.

Práve ekonomické dopady na zníženie nehodovosti sú ďalším dôležitým faktorom, prečo treba neustále pracovať na znižovaní počtu a závažnosti dopravných nehôd.

Ministrovi vnútra sa to páči

Pozitívne sa o projekte vyjadril v rozhovore pre agentúru SITA aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Predné brzdové svetlo sa mu páči a považuje ho za jednu z ciest, ako predchádzať dopravným nehodám.

„Takže by som určite chcel ísť touto cestou, aby sme prijímali všetky opatrenia na zníženie počtu dopravných nehôd, a teda zároveň znížili počet úmrtí na cestách,“ povedal minister vnútra.

V jednej línii s ministrom je aj stanovisko Prezídia Policajného zboru SR odboru dopravnej polície.

„Používanie tohto bezpečnostného prvku považujeme za vec, ktorá by mala zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. V akej miere zavedenie tohto bezpečnostného prvku ovplyvní bezpečnosť cestnej premávky však bude zodpovedané až výsledkami vykonanej štúdie,“ uviedol Odbor dopravnej polície Prezídia PZ SR.