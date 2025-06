Práce na tuneli Višňové napredujú. Ráž načrtol, kedy by mohol byť odovzdaný do užívania - VIDEO

Výstavba najdlhšieho slovenského tunela Višňové napreduje. Počas kontrolného dňa na stavenisku nového diaľničného úseku sa minister dopravy Jozef Ráž a štátny tajomník Igor Choma oboznámili s aktuálnym stavom prác, ktoré sú podľa ich slov v rozhodujúcej fáze. Okrem betónovania sa inštalujú technológie a dokončujú sa časti mimo tunela.

Vozovka je už kompletne vybetónovaná

V jednej tunelovej rúre je už vozovka kompletne vybetónovaná, v druhej sa práce nachádzajú zhruba v jednej tretine. „Na južnej rúre máme hotové už dva kilometre. Keďže vieme, že nám chýba ešte 5,5 kilometra a denne sa betónuje 200 až 300 metrov, takže do piatich týždňov by mohla byť aj táto rúra kompletne vybetónovaná,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž.

Dodal, že paralelne prebieha aj inštalácia technológií ako ventilátory, osvetlenie a ďalšie vybavenie tunela. „Začali už aj rokovania s dotknutými orgánmi, ktoré budú potrebné na vydanie finálnych povolení. Veríme, že sa nám podarí tunel dokončiť a odovzdať do užívania do Vianoc,“ dodal.

Vonkajšie trasy už sú takmer dokončené

Štátny tajomník Igor Choma potvrdil, že vonkajšie trasy už sú takmer dokončené. „Pracujeme ešte teraz na predpoliach tunelov z jednej i druhej strany, ale na trase samotnej sa už kreslia biele čiary, osadené sú portály na dopravné značenie, čiže myslíme si, že to zatiaľ ide dobre a my naozaj budeme robiť všetko preto, aby sme to stihli čo najskôr,“ skonštatoval Choma.

Zároveň upozornil, že hoci je stavba vo výraznom pokroku, stojí pred ňou ešte viacero náročných skúšok. „Ešte nás čakajú veľmi náročné technologické testy, hasičské cvičenia, či skúšky civilnej ochrany. Tam ešte teda máme čo robiť,“ uviedol Choma.