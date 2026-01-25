Poprad spájajú so Zakopaným a Novým Targom pravidelné autobusové linky, majú podporiť turizmus

Cezhraničná doprava medzi Slovenskom a Poľskom sa od januára rozšírila o nové autobusové spojenia. Z Popradu začali premávať pravidelné linky do poľského Zakopaného a Nového Targu, ktoré majú zlepšiť mobilitu obyvateľov a podporiť cestovný ruch v regióne Tatier.
Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, autobusová linka na trase Chocholów – Zakopané – Vysoké Tatry – Poprad vznikla vďaka spolupráci PSK s Malopoľským vojvodstvom a prevádzkuje ju dopravca Koleje Malopolskie. Trasa vedie cez viaceré turisticky a rekreačne atraktívne lokality vrátane Starého Smokovca, Tatranskej Lomnice, Ždiaru či lyžiarskych stredísk Rusin-Ski, Kasprowy Wierch, Polana Szymoszkowa, Gubalówka a Jurgów Ski.
Do Nového Targu len cez víkendy
Spoje medzi Popradom a Zakopaným premávajú celoročne štyrikrát denne v každom smere. Z Popradu odchádzajú o 08:00, 10:00, 16:15 a 20:00, zo Zakopaného o 05:09, 07:30, 13:24 a 17:24. Cesta trvá približne jednu hodinu a 38 minút.
Víkendová linka na trase Nový Targ – Poprad premáva počas víkendov a poľských štátnych sviatkov. Z Popradu má odchody o 12:15 a 17:15, z Nového Targu o 09:05 a 15:25. „Spojenie vedie cez turisticky atraktívne oblasti a umožňuje pohodlné cestovanie za atrakciami na oboch stranách hranice. Zároveň vytvára priestor pre rozvoj jednodňových aj viacdňových pobytov a posilňuje cezhraničnú spoluprácu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Linky financuje Malopoľské vojvodstvo
Zastávky nových liniek sú umiestnené tak, aby zabezpečili dobrú dostupnosť vyhľadávaných lokalít, ako sú centrum Zakopaného, ulica Krupówki, Košcieliska a Chocholowska dolina či termálne kúpele Chocholowskie Termy. Na slovenskej strane trasy vedú cez tatranské osady vrátane Tatranskej Kotliny, Tatranskej Lomnice a Starého Smokovca.
Lístky na cezhraničné spoje je možné zakúpiť priamo u vodiča, a to v hotovosti v eurách alebo zlotých, prípadne platobnou kartou. Prevádzku autobusových liniek financuje Malopoľské vojvodstvo.