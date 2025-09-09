Policajti evidujú za prvý septembrový týždeň mierny nárast dopravných nehôd oproti vlaňajšku

V 36. týždni, od pondelka 1. septembra do nedele 7. septembra, prišlo v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška k miernemu nárastu dopravných nehôd, počet obetí však zostal nezmenený.
Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, v sledovanom období bolo na území Slovenska zaznamenaných 243 dopravných nehôd, čo je o 24 nehôd viac než v rovnakom týždni roka 2024. Najviac nehôd evidujú v Prešovskom kraji (43), najmenej v Trenčianskom kraji (18).
Zahynuli traja ľudia
Na cestách v 36. týždni zahynuli traja ľudia, čo je rovnaký počet ako v minulom roku. Medzi obeťami bol jeden motocyklista a jeden chodec. Ťažko sa zranilo 16 ľudí, čo predstavuje pokles o šesť osôb v porovnaní s rokom 2024.
Tragicky sa skončila dopravná nehoda 1. septembra v miestnej časti obce Veľké Ripňany – Behynciach (okr. Topoľčany), kde vodič osobného auta zrazil 62-ročného chodca, ktorý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Priechody pre chodcov na Tomášikovej ulici v Bratislave budú bezpečnejšie, mesto zrealizuje viacero úprav
Život 44-ročného motocyklistu si vyžiadala nehoda v Mýte pod Ďumbierom (okres Brezno) vo štvrtok 4. septembra. Motorkár pri predchádzaní narazil do iného vozidla a utrpel smrteľné zranenia. V sobotu 6. septembra zahynula v Bratislave po kolízii medzi osobným autom a električkou 69-ročná spolujazdkyňa v aute.
Kontroly budú pokračovať
Od začiatku roka do 7. septembra 2025 bolo zaznamenaných celkovo 7 706 dopravných nehôd, čo je o 154 menej ako v rovnakom období roka 2024. Tento rok zahynulo na cestách 135 ľudí, čo je o 38 menej než vlani.
Policajný zbor vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, vrátane chodcov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, dopravné značky a svetelnú signalizáciu. „Policajný zbor bude pokračovať v intenzívnych kontrolách na cestách, aby prispel k ochrane života a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky,“ uviedla polícia.