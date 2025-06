Po dlhých rokoch sa dočkali, v Horných Orešanoch sa začala rekonštrukcia cesty - VIDEO

Trnavský samosprávny kraj v pondelok začal s dlho očakávanou rekonštrukciou takmer päťkilometrového úseku cesty II/502 pod Malými Karpatmi cez Horné Orešany až po obec Smolenice v okrese Trnava.

Práce sú rozdelené na etapy

Stavebné práce sú rozdelené na štyri etapy, počas troch bude cesta uzatvorená v plnom profile, pri jednej v polovičnom profile. Vo verejnom obstarávaní na modernizáciu cesty uspela spoločnosť JZPVK – Company s cenou takmer 3,2 milióna eur, na práce má 12 mesiacov. Dnes sa stavbári pustili do prvej etapy, rekonštrukciou prejde úsek od čerpacej stanice na začiatku Horných Orešian po most. Uzatvorený bude štyri mesiace, pre dopravu sú vyznačené obchádzky. Trnavský samosprávny kraj získal na cestu peniaze z eurofondov.

„Som hrdý, že v tomto prípade sme uspeli so žiadosťou a eurofondy. Aj tento projekt je jasným dôkazom toho, že samosprávy vedia efektívne spravovať a využívať eurofondy. V území sme sa dohodli, že oprava tohto úseku je prioritou. Odmietam účelové reči o tom, že samospráva nevie čerpať eurofondy a myslím, že aj na tomto úseku cesty dokážeme, že my vieme makať,“ povedal pri otvorení stavby predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič (PS). Zopakoval, že rozhodnutie vlády o zadržaní 200 miliónov eur na projekty v území považuje za nezodpovedné a škodlivé.

„Znamená to totiž reálne ohrozenie budúcich investícií do škôl, ciest, domovov sociálnych služieb alebo do zdravotníctva. Budem ďalej rokovať o tom, aby eurofondy, ktoré patria regiónom, mohli regióny použiť na takéto projekty,“ dodal Viskupič.

Dočkali sa rekonštrukcie

Horné Orešany podľa starostu Mareka Boháčka čakali na rekonštrukciu cesty dlhé roky. Zdôraznil, že nejde o žiadne zaplátanie problémových časti alebo povrchnú opravu, ale o komplexnú rekonštrukciu, ktorá zabezpečí dobrý stav cesty na desiatky rokov. Obyvateľov požiadal o trpezlivosť, keďže stavebné práce im spôsobia minimálne počas prvých štyroch mesiacov dosť zásadné obmedzenia.

Dodal však, že zásobovanie obchodov bude zabezpečené, rovnako aj odvoz komunálneho odpadu, zabezpečený bude aj prejazd záchranných zložiek. Obmedzenie vjazdov do dvorov alebo výjazdov z nich bude s dotknutými obyvateľmi dopredu komunikované. Stavbárom budú počas prác asistovať aj archeológovia, ktorí majú v niektorých častiach Horných Orešian určité očakávania v súvislosti s udalosťami z obdobia II. svetovej vojny.

Súčasťou prác budú okrem iného výmena konštrukčných vrstiev vozovky, rekonštrukcia odvodnenia, úprava autobusovej zastávky či osadenie prvkov pasívnej bezpečnosti, ako sú merače rýchlosti, priechodové osvetlenie či retroreflexné značenie.