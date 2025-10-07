PMÚ potvrdil pokuty dvom prevádzkovateľom autobusových staníc, ktorí pýtali privysoké poplatky

Rada Protimonopolného úradu SR (PMÚ) potvrdila rozhodnutia o zneužívaní dominantného postavenia dvoma prevádzkovateľmi autobusových staníc. Týkajú sa spoločností Organizátor RIDS, a. s. a Martinská parkovacia spoločnosť, a. s., ktoré podľa úradu uplatňovali neprimerane vysoké poplatky za prístup dopravcov na autobusové stanice. Za porušenia zákona uložil úrad celkové pokuty vo výške viac ako 250-tisíc eur.
Spoločnosť RIDS podľa úradu zneužívala dominantné postavenie na autobusových staniciach v Žiline, Bytči, Čadci a Vrútkach od začiatku roka 2019 až do vydania rozhodnutia. Martinská parkovacia spoločnosť sa rovnakého porušenia dopustila v Martine od júla 2020.
Chýba reálna konkurencia
Podľa PMÚ ide o lokálne trhy, kde autobusové stanice nemajú reálnu konkurenciu a ich prevádzkovatelia pôsobia ako monopolní poskytovatelia infraštruktúry. Pri kontrole úrad porovnal náklady a príjmy jednotlivých staníc a zistil, že príjmy výrazne prevyšovali náklady o niekoľko desiatok až stoviek percent. Takéto zisky podľa úradu nemožno odôvodniť charakterom služby. „Podnikatelia teda vďaka svojmu dominantnému postaveniu získali výhody, ktoré by v konkurenčných podmienkach nemohli dosiahnuť,“ skonštatoval PMÚ.
Mobil za volantom používajú aj tí, čo vedia o rizikách. Priznáva to 7 z 10 slovenských vodičov
Poplatky za prístup na autobusové stanice sú účtované všetkým typom dopravcov. Posudzované autobusové stanice sa však primárne využívajú na prímestskú a mestskú autobusovú dopravu, ktorú objednávajú samosprávne kraje a mestá a dopravcom uhrádzajú straty z prevádzkovania autobusovej dopravy. „Neprimerané poplatky za spoje na autobusových staniciach mali teda najväčší dopad na Žilinský samosprávny kraj, keďže narástla suma, ktorú kraj vynakladá na prímestskú autobusovú dopravu zo svojho rozpočtu,“ uviedol PMÚ.
Najprv sa rozhodlo vlani
Za porušenie zákona uložil úrad spoločnosti RIDS pokutu vo výške 218 500 eur a Martinskej parkovacej spoločnosti pokutu 34 000 eur. Obe firmy musia odstrániť protiprávny stav do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a zdržať sa ďalšieho porušovania pravidiel hospodárskej súťaže.
Rozhodnutia prvého stupňa vydal PMÚ ešte v júni minulého roka, Rada PMÚ ich potvrdila v septembri 2025. Rozhodnutie voči Martinskej parkovacej spoločnosti nadobudlo právoplatnosť 24. septembra, voči RIDS 1. októbra. Proti rozhodnutiam sa podnikatelia môžu ešte obrátiť na súd.
PMÚ pripomenul, že Ministerstvo financií SR v roku 2024 prijalo opatrenie, podľa ktorého budú služby autobusových staníc regulované vyššími územnými celkami.